Bpifrance passe la barre des 4 milliards d’euros mobilisés en Nouvelle-Aquitaine

Dix ans après sa création, Bpifrance vient de boucler une année 2022 marquée par une mobilisation à nouveau en forte hausse auprès des entreprises de Nouvelle-Aquitaine de toutes tailles. La banque publique, désormais dirigée à Bordeaux par Sébastien Robert-Charrérau qui vient de succéder à Laurent de Calbiac, a soutenu 5.900 entreprises dans la région l'an dernier, un total en hausse de 7 % sur un an. Sur le plan du financement, de la garantie et de l'innovation, elle a activé 1,7 milliard d'euros (+21 %), principalement sous forme de prêts et de garanties de prêts, pour permettre à ces entreprises de mobiliser, par effet de levier, 4,1 milliards d'euros auprès de financeurs publics et privés (+28 %). Bpifrance figure également au capital de 572 entreprises régionales.

Cependant, le financement de l'innovation, à un plus haut historique en 2021 sous l'impulsion du plan de relance post-Covid, a marqué le pas l'an dernier. Ainsi, en 2022, 151 millions d'euros ont bénéficié à 371 entreprises régionales contre 201 millions d'euros auprès de 426 entreprises un an plus tôt. De même, dans un contexte géopolitique marqué par la guerre en Ukraine, le soutien à l'export est en repli en volume avec 311 millions d'euros mobilisés auprès de 400 entreprises à l'export contre 356 millions d'euros pour aider 290 entreprises en 2021. Enfin, le partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine pour la relance économique après la crise sanitaire a permis de mobiliser 122 millions d'euros auprès de 269 entreprises, contre 130 millions d'euros auprès de 391 entreprises un an plus tôt.

Restant optimiste pour 2023, Bpifrance articule sa stratégie autour de quatre priorités dont la première est désormais la transition énergétique et écologique des entreprises qui se concrétise notamment par des prêts climat et des diagnostics énergétiques et de décarbonation des entreprises. La banque publique s'inscrit également dans le plan France 2030 - qui se décline dans une série de grandes thématiques telles que l'énergie, la santé, les transports, les métaux ou encore le numérique - et dans le soutien à la réindustrialisation du territoire par la création ou la modernisation d'usines, avec notamment une enveloppe nationale de 50 millions d'euros pour encourager l'implantation des 1.900 startups industrielles déjà présentes dans l'Hexagone. Enfin, le soutien à la création et à la transmission d'entreprises fait office de quatrième priorité avec 17.000 porteurs de projets accompagnés l'an dernier.

