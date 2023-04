La biotech Axioma prévoit de tripler sa production et rêve de micro-usines à l'étranger

L'arrivée de deux nouveaux partenaires de poids sonne comme une étape supplémentaire pour le concepteur et fabricant de bio-solutions destinées au secteur agricole et viticole. Le fonds VitiRev Innovation, piloté par Demeter et BNP Paribas Solar Impulse Venture fond vont injecter 15 millions d'euros pour accompagner le déploiement à l'international de la société Axioma, basée à Saint-Pantaléon-de-Larche, à l'ouest de Brive-la-Gaillarde.

Lire aussiVitirev Innovation réunit 50 millions d'euros pour la transition écologique des vignobles

Créée en 2012, l'entreprise a développé une technologie de rupture baptisée « Bio Activating Mix » et basée sur l'agencement complexe d'actifs naturels issus d'extractions végétales. Ses bio-solutions permettent aux agriculteurs de lutter contre les effets du changement climatique, notamment le stress hydrique, effets qui impactent la qualité des récoltes ainsi que les rendements.

« L'objectif de ce dernier tour de table est de développer le volet international », précise Anthony Bugeat, le président d'Axioma. « Nous sommes en train de finaliser de nouveaux contrats au Brésil, aux Etats-Unis et en Australie avec des acteurs d'envergure pour essayer de commercialiser nos produits à partir de mai 2024. D'ici là, une phase de tests va débuter en mai pour une durée d'un an. Ces nouveaux partenaires sont convaincus de l'efficacité de nos produits mais il faut voir la façon dont ils réagissent sur leurs cultures dans ces pays là. »

Axioma lance sa phase de développement au Brésil, aux Etats-Unis et en Australie avec des tests de produits pendant un an et a également commencé à réaliser des études de marchés sur d'autres pays (crédits : Axioma).

Une production triplée fin 2023



Cette nouvelle levée de fonds fait suite aux 500.000 euros levés en 2017 pour financer la première autorisation de mise sur le marché. La seconde, en 2020, égale à 830 000 euros avait permis de trouver des partenaires industriels intéressés pour distribuer ses produits. Ainsi, les groupes Syngenta, Adama, Angibaud et Nufarm en France de même que SBM en Europe ont pris des engagements sur des volumes de distribution. Des contacts sont également toujours en cours avec d'autres industriels.

« Il nous fallait notre propre usine afin de maîtriser les délais et les quantités à produire afin de garantir ces cinq contrats », assure-t-il. « Nous avons sensibilisé nos investisseurs qui se sont engagés à hauteur de 2,4 millions en décembre 2021 pour lancer la phase d'industrialisation. Les travaux ne sont pas terminés mais, en fin d'année, notre capacité de production sera multipliée par trois pour produire 15 millions de litres par an. » Cette nouvelle manne lui permettra aussi de développer ses contrats dans l'Union européenne.

Lire aussiDans le sillon d'Elicit Plant, startup de campagne peut être licorne

« Créer des micro-usines à l'international »

Après dix ans de travaux dédiés à la conception de produits, la mise en place de l'équipe et de l'outil industriel, Axioma entre donc dans la seconde phase de son développement. « Ces deux années sont une transition pour anticiper le changement d'échelle car, à partir de 2025 et jusqu'en 2030, la croissance sera extrêmement forte », prévient-il, «

70 % du chiffre d'affaires se fera à l'international d'ici fin 2024. Il va falloir encaisser ce choc. En Australie par exemple, la ferme d'un client potentiel s'étend sur 350.000 ha ! On envisage déjà de créer des micro-usines dans les pays où on sera installé. » L'entreprise qui compte 25 salariés devrait voir ses effectifs passer à 40 fin 2023 puis à une centaine à terme.