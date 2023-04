Un plan pour former 200 demandeurs d'emplois à des métiers en tension en Nouvelle-Aquitaine

Dispositif déjà mis en place dans les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et en Occitanie, l'abondement automatique du compte personnel de formation (CPF) est désormais présent en Nouvelle-Aquitaine. Pour lutter contre le manque de main d'œuvre qualifiée dans certains corps de métier, notamment l'agriculture, le bâtiment ou encore la transition énergétique, la Région propose une aide supplémentaire à la formation des personnes sans activité. Une enveloppe de deux millions d'euros sur deux ans est ainsi confiée par la Région à la Caisse des dépôts qui pilote le CPF. 200 demandeurs d'emplois cherchant à intégrer une formation qualifiante pourront ainsi bénéficier d'une aide pouvant atteindre jusqu'à 20.000 euros pour financer les formations longues et coûteuses.

Cependant, pour pouvoir en bénéficier, le demandeur d'emploi doit disposer d'un minimum de 250 euros sur son compte CPF et choisir une formation d'une durée de deux ans maximum en lien avec les métiers en tensions identifiés sur le territoire néo-aquitain. Mais l'éventail reste assez large avec environ 3.000 formations post-Bac concernées. On y trouve par exemple un BTSA agronomie et cultures durables, un DUT génie civil - construction durable, une licence pro mention services à la personne ou encore un BUT spécialité génie électrique et informatique industrielle. Sont également éligibles des formations dans le bâtiment et les travaux publics, la transition énergétique, le numérique, la cybersécurité, la maintenance et l'électronique.

En fin de compte, ce dispositif espère bénéficier à environ 200 demandeurs d'emploi en Nouvelle-Aquitaine. « Vous êtes choisis parce que votre situation est difficile mais aussi parce que vous voulez vous former à une profession jugée urgente pour la région », résume Michel Yahiel, directeur des politiques sociales de la Caisse des dépôts. Les bénéficiaires potentiels ont jusqu'au 31 décembre 2023 pour faire valoir leur droit à cette aide.

