Mise en redressement judiciaire de la FIB, vaisseau amiral de Michel Ohayon

Malgré une situation qui devenait de plus en plus tendue avec les dépôts de bilan des nouvelles filiales du groupe fondé par Michel Ohayon, comme Camaïeu, la mise en redressement judiciaire de la Financière immobilière bordelaise (FIB) par le tribunal de commerce de Bordeaux, et révélée par le journal Libération, est un vrai coup de tonnerre. L'homme d'affaires bordelais avait semble-t-il déjà frôlé la catastrophe à la fin des années 2000 à cause de l'énorme chantier de l'Auditorium de Bordeaux négocié avec la mairie et les affaires culturelles pour un coût fixe en 2004 et livré après de nombreux retards en 2012.

Depuis le milieu des années 2010, Michel Ohayon s'était rapproché des investisseurs chinois mais l'annonce toute récente des demandes de remboursement par la Bank of China de trois prêts totalisant 201 millions d'euros a surpris plus d'un observateur. Malgré sa fortune professionnelle et les 300.000 à 400.000 m2 de surfaces commerciales qu'il a sous gestion, Michel Ohayon se retrouve pris dans une brutale crise de liquidités. Comme le souligne Libération, les revenus de ses trois hôtels de luxe situés en métropole, l'Intercontinental-Grand Hôtel de Bordeaux, le Sheraton de Roissy et le Waldorf Astoria Trianon Palace de Versailles ne lui ont pas permis de renflouer comme il aurait fallu la FIB pour pouvoir répondre au plan de remboursement des prêts contractés auprès de la Bank of China. Avec cette crise, la FIB et ses actifs, notamment dans l'hôtellerie de luxe, devraient changer de mains. Deviendront-ils chinois où y aura-t-il une vente à la découpe ? Réponse d'ici le 10 mars.