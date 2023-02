Avec Safran Helicopter Engines, Aérocampus tisse sa toile dans une filière en quête de bras

Après avoir embauché 13.000 salariés dans le monde en 2022, Airbus vise à nouveau ce volume record de recrutements cette année. De quoi offrir de belles perspectives aux salariés et futurs salariés de la filière et attiser la concurrence entre les grands noms du secteur pour attirer, mais aussi conserver leurs compétences. « L'attractivité des métiers, l'employabilité et le rayonnement de la filière », ce sont justement la raison d'être adoptée par Aérocampus l'an dernier sous la houlette d'Anne-Catherine Guitard. Et la directrice générale arrivée début 2022 n'a pas tardé à passer aux travaux pratiques. Dernier en date, la signature d'un partenariat avec Safran Helicopter Engines (ex Turboméca) ce mercredi 8 février.

L'accord paraphé avec le leader mondial des moteurs d'hélicoptères (5.900 salariés) dont le siège est à Bordes (Pyrénées-Atlantiques) poursuit trois objectifs complémentaires : favoriser l'accueil de stagiaires de formation initiale (Bac Pro et BTS) chez Safran HE, amplifier la mise à disposition par Aérocampus d'espaces de formation et de séminaires et par Safran HE de matériels pédagogiques tels que des moteurs et, enfin, structurer des formations croisées de tuteurs en formation continue.

Et ce partenariat est loin d'être le premier puisqu'Aérocampus a déjà signé depuis septembre 2022 avec Sabena Technics, Airbus, Airbus Atlantic et Novae. De quoi marquer son territoire dans un paysage de la formation initiale et continue toujours plus concurrentiel. « Ces partenariats réaffirment le positionnement d'Aérocampus en tant qu'acteur unique qui parle à toute la filière en proposant des formations, des séminaires et des solutions clé en main. Cela nous permet aussi de remettre à jour nos formations pour coller au mieux aux compétences dont les entreprises ont besoin aujourd'hui et demain. Car l'enjeu c'est bien l'employabilité des 300 élèves que nous formons chaque année en formation initiale », explique à La Tribune Anne-Catherine Guitard.

