VUF Bikes s'apprête à fabriquer 5.000 vélos cargos par an

VUF Bikes donne un coup d'accélérateur à sa croissance. Après une première levée de fonds de 570.000 euros fin 2020, le fabricant bordelais de vélos cargos professionnels à assistance électrique annonce avoir bouclé un deuxième tour de table de trois millions d'euros. Il réunit au capital les fonds d'investissement iXO Private Equity et Crédit Agricole Aquitaine Expansion, les réseaux de business angels Femmes Business Angels et WeLike ainsi que les investisseurs historiques.

Dans le détail, ces fonds permettront à l'entreprise d'accélérer les ventes en France et sur le marché européen, d'augmenter la capacité de production de l'atelier pour assembler 5.000 vélos cargos par an, de recruter dix nouveaux collaborateurs en 2023, de renforcer la notoriété et la visibilité de la marque, et d'imaginer de nouvelles gammes de produits.

« Cette levée de fonds est une étape décisive pour le développement de VUF Bikes. Face à la montée des prix des carburants, à la congestion du trafic en zone urbaine et aux nouveaux enjeux climatiques, les professionnels urbains cherchent des solutions. L'utilisation de nos triporteurs électriques leur permet de décarboner leur business tout en améliorant leur performance. Nos VUF roulent à une vitesse de 25 km/h et peuvent emprunter les pistes cyclables, les couloirs de bus, circuler dans les zones interdites d'accès aux voitures et dans les zones à faibles émissions (ZFE) », souligne Thomas Chenut, dirigeant et fondateur de VUF Bikes.

VUF Bikes revendique avoir permis à ses utilisateurs d'éviter plus de 265.000 kg d'émission de CO₂. Avec ce nouveau tour de table, l'entreprise a l'ambition de devenir la référence européenne des vélos cargos professionnels pour décarboner la logistique du dernier kilomètre. Cette levée de fonds s'est accompagnée du lancement d'un nouveau partenariat avec l'équipementier automobile français Valeo. « VUF Bikes propose maintenant des vélos dont 90 % de la valeur est réalisée en France », révélait ainsi Thomas Chenut à la Tribune, à l'occasion du CES de Las Vegas.

En hypercroissance, l'entreprise a multiplié son chiffre d'affaires par neuf entre 2020 et 2022. VUF Bikes fournit des flottes de triporteurs aux principaux acteurs du marché du dernier kilomètre qui opèrent pour Amazon tels que Urby, Ecolotrans, Tryphaz, Senges ou encore Transcan. La startup équipe également La Poste de vélos cargos. « Les liens entre les deux entreprises continueront de se renforcer en 2023 », prévient VUF Bikes.

