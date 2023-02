La French Tech Bordeaux et les six communautés néo-aquitaines repartent pour trois ans

« Il est primordial de continuer à développer la tech dans les territoires. D'abord car une partie des emplois de demain en dépendent, et aussi parce que c'est par l'innovation qu'on répondra collectivement aux grands défis de la décennie comme la souveraineté nationale, la transition écologique, l'inclusion et la réindustrialisation. » Dans un entretien à La Tribune, Jean-Noël Barrot, le ministre délégué au Numérique et aux Télécommunications, fixe le cap de la Mission French Tech pour les années à venir alors que la liste des 16 Capitales et 32 Communautés French Tech pour la période 2023-2025 a été dévoilée ce jeudi 2 février.

Lire aussi« Développer la tech dans les territoires est primordial pour les emplois de demain » (Jean-Noël Barrot, ministre du Numérique)

Carton plein en Nouvelle-Aquitaine

Dans le sillage de Bordeaux, qui avait obtenu le label Capitale en 2019 et est renouvelé pour trois ans, les six communautés French Tech sont également confirmées jusqu'en 2025 : French Tech Pau Béarn, French Tech Pays Basque, French Tech Lot-et-Garonne, French Tech Périgord, French Tech Poitou-Charentes et French Tech Limousin. Le label Capitale vient distinguer les écosystèmes qui « participent activement à la dynamique territoriale, en fédérant les acteurs de l'innovation et en déployant localement les programmes nationaux tels que French Tech Central, French Tech Tremplin ou encore French Tech Rise ».

Lire aussiPays basque et Périgord : la French Tech étend son réseau en Nouvelle-Aquitaine

« Être Capitale French Tech, c'est impulser une dynamique territoriale, faire gagner du temps aux entrepreneurs et proposer des services concrets » résume Cyril Texier, le président de La French Tech Bordeaux depuis 2019 qui tirera sa révérence en juin prochain. L'association, co-financée par Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine et la CCI Bordeaux Gironde, comptait 800 entreprises adhérentes en 2022. L'écosystème régional s'est particulièrement illustré l'an dernier avec un niveau historiquement haut de levées de fonds : avec 675 millions d'euros comptabilisés par la French Tech, les startups ont levé davantage au cours des douze mois de 2022 que le cumul de toutes les opérations réalisées depuis huit ans, de 2014 à 2021. Et l'année 2023 démarre fort avec notamment le tour de table de 40 millions d'euros bouclé par The Exploration Company dans l'industrie spatiale.

Lire aussiLevées de fonds : le changement d'échelle de la Nouvelle-Aquitaine s'est amplifié en 2022

Quatre ambitions stratégiques

Cette nouvelle période triennale met en avant quatre ambitions pour tous les acteurs de la French Tech : soutenir des champions de rang mondial capable de résoudre des grands enjeux sociétaux ; participer au renforcement de la souveraineté technologique et numérique ; être un moteur d'insertion professionnelle et d'inclusion économique ; accélérer en matière de transition écologique. L'année 2023 sera aussi marquée par le renouvellement du conseil d'administration de l'association en juin prochain avec le départ de plusieurs figures emblématiques et, également, la tenue de la La French Tech Night le 25 mai au CAPC musée d'art contemporain et du French Tech Day le 23 novembre 2023 au Palais de la Bourse.

Lire aussiToulouse renouvelée comme Capitale French Tech : autopsie de trois dernières années déterminantes