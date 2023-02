Inclusion numérique : FACIL'iti lance une application pour les dyslexiques

FACIL'iti attaque sa cinquième année avec un nouveau produit. Pionnière des solutions d'inclusion numérique, l'entreprise basée à Limoges vient de lancer l'application MYdys adaptée aux enfants et aux adultes atteints de dyslexie. « Ils sont 3,6 millions en France. Or, pour eux, lire un tableau d'affichage est compliqué, tout comme un menu, une étiquette ou un texte en classe pour les enfants. À titre d'exemple, la plupart du temps les dyslexiques ne voient pas les espaces entre les mots et 92 % sautent des lignes en lisant, d'où une compréhension parcellaire », explique Frédéric Sudraud, directeur général de FACIL'iti qui promet de leur faciliter le quotidien avec MYdys. Une application présentée au CES de Las Vegas et saluée par un prix de l'innovation.

Lire aussiEntre industrie et mobilités, 24 startups de Nouvelle-Aquitaine en route pour le CES 2023

Avec l'application, l'utilisateur prend une photo de n'importe quel texte dans n'importe quelle langue. Le texte est alors traduit en fonction des paramètres rentrés. La taille des caractères et de la police peut ainsi être modifiée, mais aussi l'espacement des mots et des lignes, les couleurs. Une aide à la lecture des lettres et des chiffres est proposée pour ne pas confondre 9 et 6 ou d et B. L'application s'appuie sur la technologie OCR (reconnaissance optique des caractères) et la réalité augmentée.

« Contrairement au scan qui ne récupère pas le texte, la technologie OCR permet, à partir d'une photo, de récupérer les caractères d'imprimerie pour les transformer en lettrages informatiques. La réalité augmentée permet d'adapter les contenus photographiés à des besoins spécifiques et de conserver ces adaptations », détaille Frédéric Sudraud.

500 sites web équipés

Pour mettre au point cette application, FACIL'iti n'est pas partie de zéro. Créée en avril 2018, l'entreprise a développé une technologie permettant de modifier l'affichage d'un site web sans toucher à sa construction, son code, son contenu ou son organisation. 1.200 filtres peuvent à ce jour être activés. 500 sites sont d'ores et déjà équipés. Parmi eux : Cdiscount, Veepee, LVMH, Lacoste, Kenzo, ou encore Clarins. « Cela véhicule une image positive de la marque. C'est aussi un retour sur investissement pour une marque de e-commerce. Plus de 80 % des internautes qui personnalisent l'affichage restent plus longtemps », assure le chef d'entreprise.



Mais FACIL'iti avait l'ambition d'aller plus loin dans l'inclusion : « Des personnes avec d'autres troubles visuels, moteurs ou cognitifs sont dans le besoin. Notre ambition est d'accompagner toujours plus de personnes en recherche d'autonomie numérique ».

Des ambitions à l'international

D'où l'idée de l'application MYdys qui a été finalisée suite à une levée de fonds fin 2022 de plusieurs millions d'euros. Le Groupe TF1, Bouygues Télécom, le Groupe Crédit Agricole et Malakoff Humanis ont fait leur entrée au capital. Cette levée doit permettre de lancer rapidement de nouveaux services innovants en intensifiant sa R&D. Après MYdys, d'autres applications suivront donc. « Potentiellement, en intégrant les seniors en France, plus de 30 % des personnes peuvent être dans un besoin lié à un handicap ou à du confort », assure Frédéric Sudraud.

FACIL'iti souhaite par ailleurs accélérer son développement à l'international. L'entreprise qui dispose déjà d'une filiale au Japon et d'un bureau aux Etats-Unis, vise l'ouverture de deux nouveaux bureaux au Japon, une première implantation au Canada et des recrutements pour agrandir l'équipe aux Etats-Unis.

« Le Japon est le pays dans lequel il y a le plus de seniors. Ils représentent 35 % de la population et sont hyper connectés. Aux Etats-Unis, il y a 11 % de dyslexiques ce qui représente beaucoup de personnes à toucher », explique Frédéric Sudraud.

FACIL'iti qui emploie 25 salariés à Limoges devrait recruter au moins cinq personnes en France cette année. L'entreprise affiche un chiffre d'affaires de deux millions d'euros.