Emagina s'apprête à valider son dispositif médical d’éducation du périnée

Il existe très peu de publications médicales sur l'importance de préparer le muscle du périnée avant l'accouchement. Or, d'expérience, le docteur Gonzague Mellerio chef de clinique pendant plus de vingt ans à la maternité publique Saint-Vincent-de-Paul, à Paris, en est convaincu : cela permettrait de diminuer les déchirures. « Moins de 20 % des femmes gardent leur périnée intact au moment de l'accouchement. Elles découvrent d'ailleurs bien souvent leur périnée après l'accouchement quand il est trop tard. Nous préférons prévenir », assure Paola Bourdon, cofondatrice d'Emagina. Un profil tech au côté de trois autres associés, dont le Dr Mellerio.

Un dispositif médical connecté

Fondée en 2021 à Bordeaux, la société Emagina a donc imaginé et créé un dispositif médical, en l'occurrence un ballon vaginal connecté à une application mobile qui propose un programme d'éducation du périnée sur mesure. Il a été développé avec des sages-femmes, des obstétriciens et des kinésithérapeutes spécialisés dans le périnée. « Toute la connectique reste à l'extérieur du corps », prévient d'emblée Paola Bourdon. Cette innovation, née de la pratique clinique, vient enrichir le programme de préparation à l'accouchement au travers d'une approche ludique.

« Une fois un certain nombre de données médicales rentrées par la patiente, le dispositif permet un meilleur accompagnement physique et psychologique en relation avec la professionnelle qui suit la femme enceinte, en l'occurrence la sage femme. Les données collectées permettront par ailleurs de faire avancer la recherche », explique Paola Bourdon.

Lire aussiSanté : « Le Bordeaux Care Lab vise à conserver les expérimentations sur le territoire »

Car telle est bien l'ambition de cette medtech, qui se positionne sur le créneau émergent de la femtech, l'innovation de santé dédiée aux femmes : prouver que cela fonctionne pour faire avancer la santé des femmes. Plusieurs étapes doivent malgré tout être franchies. Emagina s'apprête à lancer, au printemps prochain, une investigation clinique européenne, l'objectif étant de valider les bienfaits et la sécurité du produit. Prévue pour une durée moyenne de plus d'un an, elle permettra l'obtention du marque CE. « Mais si nous réalisons une grosse étude, c'est aussi pour avoir une publication médicale et prouver au monde médical que cela va aider toutes leurs patientes », explique Paola Bourdon. « Le dispositif est prêt mais il ne faut pas s'attendre à une commercialisation du produit avant 2025 », prévient-elle toutefois.

Lire aussiTélémédecine : Satelia va déployer en Europe sa solution 100 % remboursée

Une levée de 1,3 millions d'euros

C'est dans ce contexte que la jeune société vient de lever 1,3 million d'euros. Le fonds d'investissement Medevice Capital et des business angels, issus du monde de la santé et de l'entrepreneuriat, ont rejoint les quatre fondateurs historiques de la startup. Ce premier tour de financement permettra précisément de lancer l'investigation clinique, de poursuivre le développement du dispositif médical, en particulier l'industrialisation, et de recruter. Deux postes sont, à ce stade, ouverts. Emagina recherche un chef de projet clinique et une personne en charge du règlementaire. Des profils tech seront ensuite également recrutés. Ce dispositif médical sera produit en France. Emagina travaillera notamment avec le groupe Inovelec, présent à Pessac, pour la partie électronique.