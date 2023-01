« Avec Impact Source, nous voulons que Bordeaux irrigue la finance à impact en Europe »

Impact Source. C'est le nom du fonds de fonds, c'est-à-dire un fonds d'investissement qui investit dans d'autres fonds d'investissement, lancé conjointement par le Groupe SOS et Magellim pour nourrir des ambitions européennes. L'enjeu ? Accompagner les investisseurs à impact - ou qui entendent sérieusement le devenir - et lutter du même coup contre « l'impact washing », le pendant du « green washing » dans le monde du capital-risque. Basé à Bordeaux ce fonds de fonds est présidé par Guillaume-Olivier Doré, un profil de multi-entrepreneur, vice-président de French Tech Bordeaux et président de Finaqui et de Keyop Média, qui est désormais associé chez A Plus Finance, filiale du groupe Magellim.

Une cible de 300 millions d'euros mi-2024

Ce dernier détient plus de trois milliards d'euros de fonds sous gestion, principalement dans des investissements immobiliers, notamment en régions, et compte développer ses investissements à impact. C'est précisément dans cet objectif que Magellim s'associe avec le Groupe SOS, groupe associatif qui regroupe 650 établissements et services, associations et entreprises sociales pour un total de 22.000 personnes dans 40 pays.



« Avec Impact Source, nous voulons faire de Bordeaux la place qui irriguera la finance à impact en France et en Europe. Pour cela, nous voulons mobiliser 300 millions d'euros pour investir dans des fonds dont nous aurons véritablement décortiquer la stratégie d'impact pour pouvoir en garantir l'impact réel », explique à La Tribune Guillaume-Olivier Doré, qui entend constituer une équipe de cinq personnes à Bordeaux pour gérer ce nouveau véhicule.

Sur la cible des 300 millions d'euros à réunir d'ici mi-2024 auprès d'investisseurs institutionnels, Impact Source espère boucler une première tranche de 100 millions d'euros dès le 2e semestre 2023. De quoi pouvoir signer les premiers investissements en fin d'année que ce soit pour du capital croissance, du capital développement ou des opérations de transmission d'entreprise. Guillaume-Olivier Doré est déjà épaulé dans cette tâche par Axel Paugam, senior advisor spécialiste du secondaire et directeur de participations.

Un référentiel unique du Groupe SOS

Impact Source est classifié SFDR 9 (sustainable finance disclosure regulation / règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité), le niveau le plus élevé de la réglementation européenne. Cette catégorie vise à renforcer la transparence sur la nature des investissements et impose de « présenter un objectif d'investissement durable, contribuant à un objectif environnemental ou social, sans causer de préjudice significatif à d'autres objectifs environnementaux ou sociaux ».

Et pour convaincre du sérieux de sa propre démarche, Impact Source s'est appuyé sur le savoir-faire historique du Groupe SOS pour bâtir « un référentiel unique d'évaluation de la pertinence des différentes stratégies d'investissement à impact ». Seront principalement scrutées trois dimensions : l'inclusion sociale et éducation ; la santé et le bien vieillir ; le climat et l'environnement. « Nous allons insister sur la mesurabilité de ces critères mais aussi sur l'intentionnalité des fonds, c'est-à-dire sur ceux qui veulent vraiment se mettre sur le bon chemin et qui sont prêts à faire évoluer leur modèle », précise Guillaume Olivier-Doré.

« Impact Source, aux côtés du Groupe Magellim, va permettre de garantir l'impact des investissements réalisés. Un fonds indispensable pour faire bouger les lignes, et privilégier un impact durable », salue de son côté Jean-Marc Borello, président du directoire du Groupe SOS, tandis que Steven Perron, le président-fondateur du Groupe Magellim, vante « un engagement commun qui vise à encourager tous les tenants d'un modèle de société plus adapté aux grands défis d'aujourd'hui et de demain ».

