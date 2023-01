Pont Simone Veil : la charpente a franchi la Garonne en vue d'une ouverture mi-2024

Parti des berges de Floirac, sur la rive droite, le 8 mars dernier, le premier des quatre bipoutres constituant la charpente métallique est arrivé à Bègles, sur la rive gauche de la métropole bordelaise ce 20 janvier 2023. Le deuxième suivra le 31 janvier et les deux derniers seront poussés d'ici le mois de juillet. Au total, la charpente pèse 5.800 tonnes, soit les trois-quarts du poids de la Tour Eiffel. « Avec la pose de la dernière pile dans la Garonne au mois de décembre, les aléas géotechniques sont derrière nous. Tout s'est bien passé ! », souffle-t-on du côté de Bordeaux Métropole. Un vrai soulagement tant de nouveaux retards auraient été problématiques pour cet ouvrage décidé en 2007. Sept élus locaux ont donc fait le déplacement pour marquer le coup aux côtés de représentants du groupement d'entreprises mené par Bouygues TPRF et Profond avec Baudin-Châteauneuf pour la charpente métallique.

De gauche à droite : Olivier Cazaux, maire adjoint de Bordeaux Sud, Jean-Jacques Puyobrau, maire de Floirac, Clément-Rossignol Puech, maire de Bègles, Claude Mellier, vice-président de Bordeaux Métropole, Jean Touzeau, maire de Lormont, Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, et Hélène Barbot, adjointe au maire de Floirac à l'urbanisme et aux mobilités (crédits : PC / La Tribune).

Il faudra cependant encore patienter 18 mois avant de pouvoir traverser la Garonne. La mise en service de cet ouvrage de 151 millions d'euros, financé à 100 % par Bordeaux Métropole, n'est prévue que pour le mois de juin 2024. Une fois les charpentes métalliques posées, il faut encore poser le béton, les nombreux réseaux, le mobilier urbain et l'éclairage, la future voirie et les aménagements de raccordement sur les deux rives. Large de 44 mètres, soit plus du double du pont de pierre, le pont Simone Veil a été imaginé par l'agence d'architecture néerlandaise OMA. Il accueillera quatre voies de circulation automobile (deux dans chaque sens) ; deux voies de bus express ; une piste cyclable bidirectionnelle de 4 mètres de large ; un cheminement piéton de 12,5 mètres ; et un trottoir piéton de 3 mètres de large.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. La largeur du pont permet de l'envisager comme un espace public polyvalent (crédits: Agence OMA).

« Ce nouveau franchissement est un pont urbain, ce n'est pas qu'un pont c'est un lieu de vie », souligne ainsi Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux. Le pont sera en effet modulable pour pouvoir accueillir des marchés, concerts, cinémas en plein air ou d'autres manifestations en étant partiellement ou totalement fermé à la circulation automobile.

« 1.150 arbres seront plantés autour des deux accès dans le prolongement du réaménagement des quais de Bordeaux réalisé par Bordeaux Euratlantique [jusqu'en 2025] en faisant la part belle aux mobilités douces : piétons et cyclistes », ajoute Clément Rossignol-Puech, son collègue de Bègles. Plus au nord, c'est un autre franchissement de la Garonne qui est en projet mais sur un modèle plus léger : un télécabine entre Bordeaux et Lormont qui fait l'objet d'une concertation publique jusqu'au 13 février. Parallèlement, la Métropole mène des expérimentations pour rétablir des liaisons logistiques fluviales sur la Garonne, notamment vers le Lot-et-Garonne.

