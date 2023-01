Avec sa nouvelle usine, Activ'Inside se déploie sur la chaîne de valeur du complément alimentaire

C'est un mouvement stratégique tracté par la demande des clients d'Activ'Inside dont l'activité se fait à 75 % à l'international : « Ce sont vraiment nos clients qui nous ont poussé vers cette démarche plus intégrée. Cela leur permet de n'avoir qu'un seul interlocuteur et de sélectionner tout ou partie de nos expertises techniques, scientifiques, règlementaires mais aussi dans le marketing et le packaging. De notre côté, ça nous différencie de la concurrence », développe Stéphane Rey, cofondateur et directeur général de la PME fondée en 2009 et installée à Beychac-et-Caillau.

Lire aussiActiv'Inside cible de nouveaux marchés pour ses extraits de safran et de raisin

« Une offre à 360° »

Historiquement centrée sur l'extraction et la vente en BtoB d'actifs végétaux aux propriétés variées issus du safran ou du raisin, Activ'Inside fournit des enseignes de compléments alimentaires tels que Léa Nature, Oenobiol, Biogaran, Cooper, NHCO ou encore Arkopharma. Mais avec la nouvelle usine de façonnage qui entrera en service mi-2023, à 500 mètres du siège girondin, elle va ajouter plusieurs cordes à son arc en proposant à « une offre à 360° » : sélection des ingrédients, formulation, fabrication, conditionnement en gélules, gommes, sticks, poudres et pré-mix, et outils marketing. Le tout sous une nouvelle appellation Activ'Inside Manufacturing assise sur « un outil numérique capable de proposer une formulation en seulement 15 min ».

Situé sur un terrain de 7.000 m2, le bâtiment s'étend sur 3.200m2 et sera doté de 1.000 m2 de panneaux solaires. La construction de l'usine et l'achat des équipements auront nécessité une enveloppe de douze millions d'euros. Un investissement conséquent puisqu'il représente davantage que les dix millions d'euros de chiffre d'affaires 2021. Activ'Inside est néanmoins en forte croissance avec un bond de +50 % en 2022 pour atteindre 15 millions d'euros. « Notre activité est d'abord tirée par la zone Asie-Pacifique, tout particulièrement la Corée-du-Sud et l'Australie, que nous abordons grâce à notre bureau commercial de Bangkok », précise Stéphane Rey. De 60 salariés actuellement, dont deux en Thaïlande, la PME girondine devrait atteindre 75 collaborateurs fin 2023 quand l'usine tournera à plein régime.

Lire aussiAvec un financement de 70 millions d'euros, Groupe Berkem va encore racheter des entreprises