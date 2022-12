Selectra reprend Jechange.fr et les trois quarts de ses salariés à la barre du tribunal de commerce

Une semaine après l'audience lors de laquelle la poignée de repreneurs intéressés ont défendu leurs offres de reprise de tout ou partie de l'entreprise Jechange.fr et de ses 80 salariés, le tribunal de commerce d'Agen a pris sa décision ce mardi 13 décembre. Le dossier porté par Affinicia et soutenu par Gaël Duval, le fondateur et directeur général de l'entreprise lot-et-garonnaise, n'a pas été retenu. C'est un concurrent direct, Selectra, qui a convaincu les juges du tribunal de commerce, notamment grâce à son assise financière.

Reprise de 59 salariés

Sélectionnée au French Tech 120 en début d'année, Selectra est un gros poisson puisqu'elle revendique la position de leader français sur le marché des comparateurs de fournisseurs d'énergie et autres contrats de télécoms et d'assurances. Fondée en 2007 à Paris par Xavier Pinon et Aurian de Maupeou, la startup est devenue en quinze ans une grande entreprise de plus de 1.600 salariés affichant 75 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 et présente dans 17 pays. L'offre de Selectra, n'était pas la mieux-disante socialement puisqu'elle ne couvre pas la totalité des activités et des salariés de Jechange.fe, mais elle propose néanmoins de reprendre 55 de ses 80 salariés, soit près des trois-quarts de l'effectif.

"Nous reprenons toute l'activité historique de l'entreprise JeChange, c'est à dire les onze salariés du siège, les 24 salariés du call center d'Agen et les 20 personnes de celui de Cablanca. En revanche, nous n'avons pas repris le réseau de Crédit Unique. La marque Jechange.fr restera puisque ce sera le nom de la nouvelle entreprise et nous allons essayer de convaincre tout le monde de rester en leur fournissant notre soutien et nos outils", détaille à La Tribune Aurian de Maupeou, de Selectra.

Le montage soutenu par le fondateur est écarté

Gaël Duval, qui plaidait activement pour une reprise par un autre concurrent, Affinicia, dans un attelage où il aurait conservé 40 % du capital, salue néanmoins la décision du tribunal.

"Je suis content que ce soit Selectra, qui est une très belle entreprise et qui dispose de la meilleure situation économique et financière et, donc, des meilleures garanties pour assurer la reprise. Le dossier de Selectra et celui d'Affinicia, que je soutenais, étaient les seuls portés par des professionnels du métier et permettant de redémarrer l'activité de Jechange très rapidement", réagit Gaël Duval, interrogé par La Tribune.

Alors que la procédure de reprise a été contestée par une partie des salariés, le fondateur exprime néanmoins deux regrets : "Contrairement à Affinicia, l'offre de Selectra ne reprend pas toutes les équipes et elle ne prévoit pas de développer l'emploi en local à Agen". Quant à la question de savoir si son soutien à l'offre d'Affinicia, au sein d'un montage où il serait resté actionnaire, a pu être un frein, Gaël Duval assure qu'il n'en est rien : "Si ma présence avait été un frein, je serais parti et je l'ai dit lors de l'audience, ce n'est pas ça le sujet."