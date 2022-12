Transformons la France : découvrez les quatre lauréats 2022 en Nouvelle-Aquitaine

Organisé au Musée d'Aquitaine, à Bordeaux, le 7 décembre, l'évènement "Transformons la France : au cœur des régions !" a été l'occasion de débattre des questions de souveraineté industrielle et alimentaire, de parler d'agriculture, d'hybridation et d'énergie mais aussi d'économie circulaire et d'emploi. Cette matinée d'échanges a été conclue par la remise de quatre prix à des entrepreneurs locaux porteurs de projets innovants et marquants pour le territoire.

Prix Manager de l'année

Sophie et Matthieu Wincker, Ultra Premium Direct

Parrainé par Christophe Jarnouen, directeur délégué Aquitaine d'Enedis, le Prix Manager de l'année a été remis à Sophie et Matthieu Wincker, les cofondateurs d'Ultra Premium Direct, représentés par Pierre-Olivier Camus, directeur du numérique et du technologique (crédits : Agence APPA).



Cette entreprise, créée en 2014 en Lot-et-Garonne, est spécialisée dans la fabrication et la vente en ligne d'alimentation premium pour chiens et chats. Sélectionnée deux fois dans le French Tech 120, elle connaît une forte croissance pour atteindre 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022 contre huit millions en 2018. Avec une usine près d'Agen et bientôt 150 salariés, Sophie et Matthieu Wincker, les cofondateurs et dirigeants, se développent en France et désormais aussi en Italie.

Lire aussiUltra Premium Direct nourrit son hypercroissance en France et en Italie

Prix Impact - solidarité, utilité sociale et performance économique

Sandrine Poilpré, Keenat

Parrainé par Ludovic Renaud, membre du directoire en charge du pôle banque de développement régional à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes, le Prix Impact a été décerné à Sandrine Poilpré, cofondatrice et dirigeante de Keenat (crédits : Agence APPA).



Keenat vient de signer une levée de 3,5 millions d'euros pour déployer dans six pays européens ses circuits et solutions de recyclage des mégots, masques et chewing-gums. L'activité de cette entreprise bordelaise de l'économie circulaire double chaque année. Elle détient une solution brevetée et vise 45 salariés d'ici un an puis 70 à l'horizon 2025/2026. De quoi viser sereinement la position de leader en Europe ?

Lire aussiKeenat réunit 3,5 millions d'euros pour recycler mégots, masques et chewing-gums en Europe

Prix Transition écologique

Hugues Defréville, Newheat

Parrainé par Alexandra Heins, responsable communication à la direction action régionale Nouvelle-Aquitaine d'EDF, le Prix Transition écologique a été remis à Hugues Defréville, cofondateur et dirigeant de Newheat. (crédits : Agence APPA).



Créée en 2015, la société bordelaise Newheat est une spécialiste de la chaleur renouvelable en France et à l'international. L'entreprise qui compte 33 salariés construit, finance et opère des centrales solaires thermiques pour des sites industriels, tels que la papeterie de Condat, en Dordogne, ou des villes entières via les réseaux de chaleur. Newheat société compte actuellement six sites en exploitation / construction, dont une à Pons (Charente-Maritime) et une autre à Narbonne (Aude), pour un total de 40 MW. Elle a pour objectif de réaliser d'ici 2028 près de 500 MW de centrales de production de chaleur décarbonée.



Lire aussiNewheat injecte sept millions d'euros dans la production de chaleur renouvelable

Prix Cohésion sociale et territoriale

Nicolas Pages, Satelia

Le prix Cohésion sociale et territoriale a été décerné à Nicolas Pages, cofondateur et dirigeant de Satelia, ici représenté par Ludovic Nay, responsable culture et expérience collaborateur. Le trophée a été remis par Pierre Cheminade, rédacteur en chef adjoint de La Tribune, au nom de la CCI Nouvelle-Aquitaine. (crédits : Agence APPA).



La startup bordelaise Satelia, fondée en 2019, vient de lever dix millions d'euros pour déployer en Europe sa solution de télémédecine. Utilisé pour le suivi de l'insuffisance cardiaque, ce dispositif médical est déjà remboursé à 100 % par la Sécurité sociale en France. Satelia veut l'étendre à cinq maladies et cinq pays européens en cinq ans. Elle prévoit 220 recrutements en trois ans, dont plus d'une centaine de postes d'infirmiers.

Lire aussiTélémédecine : Satelia va déployer en Europe sa solution 100 % remboursée