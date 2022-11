Hammel teste son concept de magasin autonome à Périgueux et Bordeaux

Les startups n'ont pas le monopole de l'innovation et l'entreprise Hammel, née à Périgueux en 1948, est une nouvelle fois là pour le rappeler ! Le Hammel Go Store n'a certes pas l'ampleur du projet de supérettes autonomes déployés par API et Carrefour, notamment parce qu'il s'adresse exclusivement à une clientèle professionnelle. Mais il est le fruit d'un long processus de recherche et développement au sein de ce groupe familial de 400 salariés pour 150 millions d'euros de chiffre d'affaires :

"Ce projet s'appuie notamment sur notre expérience de casiers connectés, permettant une livraison même quand le client n'est pas là, dont nous avons déjà déployé 250 exemplaires. La création du Hammel Go Store s'est cristallisée pendant le confinement et a nécessité deux ans de développement, près de 150 versions différentes et quelques centaines de milliers d'euros investis", raconte à La Tribune Mickaël Hammel, le CEO du groupe Ayor et de sa filiale Hammel, dédié à la distribution.

Le fruit de ce travail, paré aux couleurs de l'entreprise, est installé à l'entrée de Périgueux, en pleine phase d'apprentissage et de fiabilisation depuis fin septembre. Ce conteneur aménagé et connecté, qui tient sur trois places de parking, propose 300 références de plomberie, dont du vrac, et fonctionne de manière autonome. "Nos clients peuvent y accéder à tout moment, de jour comme de nuit, soit pour y prendre les pièces détachées dont ils ont besoin, soit pour y récupérer des milliers de références supplémentaires de pièces spécifiques ou volumineuses qu'ils ont auparavant commandées. Dans tous les cas, ils s'identifient avec leur profil client et la facturation se fait ensuite automatiquement", explique Mickaël Hammel, qui se targue de s'adapter aux besoins concrets de ses clients.

Quatre défis à surmonter

Et pour garantir cette expérience utilisateur, l'entreprise périgourdine a dû créer cette boutique de toutes pièces "puisqu'il n'existe pas de boutique autonome sur étagère". "Nous avons aussi surmonté un défi technologique, notamment pour la vente en vrac, en réussissant à combiner 20 caméras et un contrôle pondéral pour permettre un fonctionnement autonome", précise Mickaël Hammel. D'autant que le chef d'entreprise s'est entouré de fournisseurs tricolores : BeLive.ai (Somme) a travaillé sur la reconnaissance d'image, Calcub (Dordogne) sur l'aménagement des conteneurs et SPP Numérique (Dordogne) sur l'impression numérique.

Hammel ouvrira prochainement deux nouveaux magasins autonomes à Bordeaux, l'un en février 2023, l'autre d'ici le mois de juin, puis en région parisienne. "Est-ce qu'on les installera en centre-ville ou en périphérie ? Ce n'est pas encore acté et on testera probablement plusieurs configurations en fonction des retours des clients", glisse Mickaël Hammel. Le dirigeant ambitionne ensuite une dizaine d'ouvertures chaque année pour atteindre une cinquantaine de boutiques autonomes d'ici 2030. La taille devrait aussi être amenée à doubler, en ajoutant un ou plusieurs conteneurs, pour loger jusqu'à un millier de références.

Et pour cette entreprise de distribution, la demande est bien là parmi ses 10.000 clients en France : "La population de plombiers nous surprend dans sa capacité à être très moderne et à s'adapter au changement", assure Mickaël Hammel. Notamment quand cela permet de livrer plus rapidement et donc de raccourcir des délais de chantier qui tendent à s'allonger ces dernières années. Mais l'entreprise périgourdine n'entend pas se contenter des frontières françaises puisqu'elle s'envolera pour le CES de Las Vegas en janvier prochain pour présenter son concept de magasin autonome à des prospects du monde entier.

