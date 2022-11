Avec 15 millions d'euros, HelloAsso veut accompagner 500.000 associations d'ici à 2025

"Notre objectif est d'équiper et accompagner 500.000 associations d'ici à 2025. Nous

renforcerons nos technologies de paiement, et l'ouverture de notre plateforme afin de

fédérer d'autres outils et services utiles aux associations", déclare Léa Thomassin, co-fondatrice et présidente de HelloAsso, dans un communiqué diffusé ce 18 novembre.

Lire aussiLéa Thomassin, une pionnière à la croisée de la tech et de l'économie sociale et solidaire

Cette Esus (entreprise solidaire d'utilité sociale) installée à la Cité numérique, à Bègles, près de Bordeaux, a déjà parcouru une partie du chemin. Depuis sa création, en 2007 à Paris avant de s'installer à Bordeaux deux ans plus tard, HelloAsso a en effet accompagné plus de 215.000 associations dans toute la France. Pour les associations, les services sont entièrement gratuits puisque la plateforme a fondé son modèle économique sur le principe original du don volontaire des utilisateurs. HelloAsso a ainsi permis au total de collecter "plus de 800 millions d'euros grâce à la participation de plus de sept millions de personnes".



Et pour nourrir ses ambitions, l'entreprise d'une centaine de salariés vient de conclure une augmentation de capital avec son actionnaire historique, le Crédit mutuel Maine-Anjou Basse-Normandie. La banque apporte un financement de quinze millions d'euros. De quoi poursuivre le développement du moteur de recherche des associations répertoriant déjà plus de 200.000 initiatives associatives.

Lire aussiLéa Thomassin : "Tout l'enjeu de la tech aujourd'hui est de se poser les bonnes questions"

L'objectif étant aussi d'accentuer la participation citoyenne, comme l'expliquait Léa Thomassin à La Tribune en juin dernier : "Il faut accompagner la vitalité démocratique et pour cela le tissu associatif est un atout incomparable qui concerne tout le monde ou presque", martèle-t-elle, rappelant que "les associations sont la fabrique du lien social par excellence." HelloAsso ambitionne de doubler ses effectifs à l'horizon 2026, soit une centaine de recrutements.