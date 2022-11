« La Poste s'organise pour pouvoir livrer jusqu'au cœur des villes en mobilités douces »

LA TRIBUNE - Comment évoluera La Poste de Mérignac centre ?

Rémi FEREDJ - La Poste déjà présente sur la parcelle depuis 1979 sera déplacée. La taille du bureau de Poste sera identique, il occupera 700 m2. En revanche, dans un contexte de mutation de nos métiers liée à la baisse de l'activité courrier, nous n'avons plus besoin de l'espace situé à l'arrière du bâtiment qui était autrefois utilisé pour trier le courrier. A la place, alors que nous orientons désormais nos efforts sur le colis, nous créerons un micro-hub de logistique urbaine de 300 m2 qui permettra de distribuer les colis à destination du centre de Mérignac de façon douce sur le dernier kilomètre à pied ou à vélo.

La Poste est actuellement en train de s'organiser en entonnoir pour pouvoir livrer jusqu'au cœur des villes. Nous disposons de grandes plateformes de tri en zone rurale, de plateformes moyennes, d'hôtels de logistique urbaine en périphérie des villes puis de micro-hubs. Les hôtels permettent de dégrouper ce qui arrive par véhicules thermiques et de repartir en électrique pour arriver au cœur des villes, et là on éclate de nouveau. Voilà le principe que nous mettons en place.

Quelle est la particularité du projet de Mérignac dans le cadre de la stratégie nationale ?

Une trentaine d'opérations sont en cours mais il existe peu de parcelles comme celle de Mérignac qui s'étend sur plus de 8.000 m2. C'est trop grand pour réfléchir à de l'immeuble, trop petit pour faire de l'urbain, mais c'est passionnant, et en l'occurrence la forêt urbaine est une très belle réponse. Ce projet est singulier dans la mesure où le bureau de poste est très utilisé -c'est le deuxième de Gironde en terme de fréquentation avec 465 clients par jour- mais aussi parce que nous créons ce micro-hub logistique et qu'il se situe en cœur de ville où le foncier se fait rare. Quand nous vendons aujourd'hui de l'immobilier, nous conservons les rez-de-chaussée et les sous-sol qui pourront servir plus tard de micro-hubs. La logistique est un enjeu majeur.

Que représente la logistique pour La Poste ?

Nous faisons de la logistique depuis toujours. Regrouper et dégrouper, c'est notre métier de base. Il y a toujours eu des centres de tri. En revanche, l'activité logistique prend aujourd'hui de plus en plus de place au sol. Au niveau national, elle représente 40 % de nos surfaces, le reste étant partagé entre des bureaux de poste et du tertiaire. En Nouvelle-Aquitaine, nous sommes propriétaires de 650.000 m2 dont la moitié est réservée à la logistique. Dans un univers où chaque parcelle doit être rentable, ce n'est évidemment pas rentable en coût direct. Mais en coût social, cela a de la pertinence. En terme de chiffres, hors terrain, le projet de Mérignac nécessitera un investissement de l'ordre de 35 à 40 millions d'euros.

Le projet de La Poste Immo à Mérignac sera composé de 1.500 m2 de micro-forêt urbaine, de 110 logements dont 25 % de logements sociaux, de 700 m2 de commerces à loyers maîtrisés et d'un immeuble postal. Ce dernier accueillera le bureau de poste, un espace de coworking dans les étages et un micro-hub de logistique urbaine