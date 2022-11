Aux commandes d'Assassin's Creed Mirage, Ubisoft Bordeaux s'agrandit sur la rive droite

Ubisoft, l'éditeur tricolore derrière les licences Assassin's Creed, Les Lapins Crétins, Rainbow Six ou encore Rayman, a posé ses valises à Bordeaux en septembre 2017. Cinq ans plus tard, l'écosystème bordelais du jeu vidéo a étalé son savoir-faire avec les succès planétaires des titres d'Asobo Studio, Shiro Games ou encore Motion Twin tandis qu'Ubisoft Bordeaux est passé de quelques dizaines à 420 collaborateurs combinant de multiples compétences. Ce qui en fait le plus gros studio d'Ubisoft en France.

Et en signant en mai 2021 "la Colère des Druides, l'extension de Valhalla, le précédent volet de la célèbre et juteuse licence Assassin's Creed, les équipes bordelaises d'Ubisoft se sont faites remarquées. Au point de décrocher le lead (le pilotage, NDLR), du développement du prochain opus baptisé Mirage, qui permettra au joueur d'explorer les ruelles et les tours du Bagdad du 9e siècle.

"Le lieu, le contexte historique, le héros mais aussi les principes du gameplay : tout a été imaginé et conçu par les équipes de Bordeaux. C'est la première fois qu'un studio français pilote et coordonne le développement d'un projet d'une telle ampleur sur une licence historique. Et ce sera sans aucun doute le plus gros jeu vidéo jamais produit en Nouvelle-Aquitaine !", esquisse Julien Mayeux, le directeur d'Ubisoft Bordeaux.

Assassin's Creed Mirage, dont le développement est piloté par Ubisoft Bordeaux, est annoncé pour 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series (crédits : Ubisoft).



Assassin's Creed Mirage est en effet qualifié par Ubisoft de jeu "quadruple A", un terme qui désigne les plus gros projets de l'industrie vidéoludique. En plus de ses 170 salariés dédiés à Mirage, Ubisoft Bordeaux coordonne ainsi le travail en co-développement de plusieurs centaines de personnes - tant sur le plan technique qu'artistique - dans les studios Ubisoft à Montpellier, au Québec, en Bulgarie, en Ukraine, à Singapour ou encore aux Philippines. Ce qui suppose une certaine pression sur les épaules des équipes bordelaises mais n'empêche pas d'assumer des choix audacieux de la part de Stéphane Boudon, le directeur créatif, Fabian Salomon, le lead producer, et leur équipe.

Ainsi, fini le monde ouvert à l'infini ou presque des trois épisodes précédents et place à un gameplay en forme de retour aux sources de cette série aux 200 millions d'exemplaires vendus en quinze ans, comme l'explique Julien Mayeux :

"Le jeu va renouer avec l'infiltration, le parkour, une jouabilité plus resserrée et plus verticale. Le tout dans un environnement plus urbain et dense que dans les précédents épisodes. La ville de Bagdad sera l'une des stars du jeu ! On a une responsabilité particulière vis-à-vis des joueurs mais nous avons une équipe expérimentée pour relever ce défi. "

Trois pôles principaux à Bordeaux

Au-delà du développement de Mirage, le studio bordelais compte aussi deux autres piliers plus transversaux. Le premier est centré sur les développements techniques avec 80 personnes qui travaillent sur les services en ligne déployés par Ubisoft pour faciliter notamment le jeu multijoueur et les boutiques sur ses différents titres. Baptisé La Forge, une autre équipe d'une dizaine de personnes mène des travaux de R&D avec des partenaires académiques, dont l'Inria Bordeaux, principalement sur le machine learning (apprentissage automatique) et l'intelligence artificielle. Enfin, une troisième équipe de plusieurs dizaines d'ingénieurs est chargée de peaufiner Anvil, l'un des moteurs de jeu développé en interne par Ubisoft.

Julien Mayeux est à la tête des équipes d'Ubisoft Bordeaux qui emploie 20 nationalités différentes et 20 % de femmes pour une moyenne d'âge de 33 ans. (crédits : Agence APPA).

Quant au troisième pilier d'Ubisoft Bordeaux, il revêt une dimension secret défense ou presque puisqu'il s'agit de d'imaginer, tester et développer des innovations ayant vocation à intégrer les futurs jeux d'Ubisoft ou à attaquer de nouveaux marchés sur différentes plateformes. Des projets qui sont, par définition, confidentiels.

Un nouvel immeuble rive droite en 2024

Actuellement les équipes d'Ubisoft Bordeaux sont réparties entre deux immeubles situés aux Bassins à flot, rive gauche, et sur la ZAC Bastide Niel, rive droite. Mais elles devraient être réunies au printemps 2024 dans un immeuble flambant neuf mis en chantier il y a déjà un an. Ce bâtiment longiligne de 7.700 m2 sur trois niveaux est, lui-aussi, situé sur la ZAC Bastide Niel, à côté de l'hôtel Eklo, et est donc contraint de respecter les gabarits établis par l'architecte néerlandais Winy Maas et son agence MVRDV.

"L'immeuble a été pensé pour et avec les développeurs et dans un contexte de télétravail trois jours par semaine. Il y aura des bureaux partagés, une vaste cafétéria et une rue intérieure de près de 200 mètres de long pour favoriser les interactions sociales. Mais il y aura surtout des équipements spécifiques au développement des jeux vidéo : un laboratoire audio, un studio de motion capture, un studio dédié aux tests des joueurs, un autre pour la diffusion sur Twitch, etc.", énumère Julien Mayeux.

Le bâtiment s'étendra sur 7.800 m2 sur trois niveaux, dont une terrasse, avec une hauteur maximale de 16 mètres (crédits : Ubisoft).

Ce nouvel immeuble, calibré pour accueillir Ubisoft Bordeaux pour au moins dix ans, pourrait compter jusqu'à 600 à 700 salariés. Il comptera également deux étages de parking sous-terrain et un abri à vélos de 150 m2 et conservera une partie de l'architecture ferroviaire historique : un quai de déchargement et une charpente métallique. Cette dernière a été démontée et rénovée et sera réinstallée au-dessus de la cafétéria de 600 m2.

