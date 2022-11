En difficultés, la startup bordelaise Sunday est reprise par le Niçois Fingertips

On se souvient du sourire et de l'énergie de Nelly Meunier lorsqu'elle défendait son projet d'entreprise de la silver économie devant les caméras de M6 début 2020. Lors de la première saison de "Qui veut être mon associée", la CEO et cofondatrice de Sunday avait su convaincre Delphine André d'investir 200.000 euros en échange de 10 % du capital de l'entreprise, permettant de valoriser la startup bordelaise, créée en 2016, à environ deux millions d'euros.

Mais deux ans plus tard, la situation s'est compliquée pour Sunday qui développe et commercialise la Sunday Box, une solution BtoC de partage de photos et de vidéos pour les seniors, et Sunday Junior, une solution BtoB d'échanges en vidéo entre les enfants nés prématurément et leurs parents. Si Nelly Meunier revendique aujourd'hui 22.000 box vendues pour 130.000 utilisateurs, le modèle économique a eu du mal à se consolider ces derniers mois. Malgré 1,4 million d'euros de chiffre d'affaires en 2021, contre 540.000 euros en 2019, la startup a connu des difficultés de trésorerie qui ont abouti à un pivot au printemps 2022 vers un système sur abonnement pour générer des revenus récurrents.

Une procédure amiable pour préparer la cession

"L'enchaînement des Gilets jaunes, des difficultés d'approvisionnement en Chine, du Covid et des problèmes de distribution a été très compliqué à gérer et nous a posé des problèmes de trésorerie en tant que startup positionnée sur le hardware [le matériel]. La levée de fonds que nous visions pour le début de l'année ne s'est pas faite, notamment parce que le hardware continue à faire peur aux investisseurs", résume Nelly Meunier.

La dirigeante, à la tête d'une petite dizaine de collaborateurs, se décide donc à s'engager dans un "Prepack cession" en juin 2022. Il s'agit d'une procédure amiable qui consiste à préparer la vente de tout ou partie des actifs de l'entreprise dans le cadre d'une procédure collective. Celle-ci est intervenue le 26 septembre par la mise en redressement judiciaire avant que le Tribunal de commerce de Bordeaux ne valide la reprise de 100 % du capital de Sunday par Fingertips ce jeudi 3 novembre. Créée en 2013 et dirigée par Alain Tixier, cette startup niçoise de sept salariés opère sur un marché voisin avec son coussin connecté Viktor vendu en BtoB aux établissements médicalisés pour seniors.

"Deux produits complémentaires"

"Je suis ravie de passer le flambeau à Alain Tixier et son équipe pour poursuivre le développement de Sunday. J'accompagnerai la transition quelques mois avant de passer à d'autres projets entrepreneuriaux après neuf années passées à développer cette entreprise", précise Nelly Meunier. De son côté, Alain Texier affiche sa satisfaction et ses ambitions :

"Nous partageons des valeurs communes avec Nelly Meunier et cela a joué dans le choix du Tribunal de commerce parmi la dizaine de repreneurs sur les rangs. La Sunday Box est une solution qui poursuivra son développement en évoluant en cohérence avec Viktor. Ce sont deux produits complémentaires qui vont élargir notre offre auprès des seniors au regard des différents degrés de perte d'autonomie. Nous voulons conserver l'implantation à Bordeaux et permettre, par exemple, aux 20.00 Sunday Box d'intégrer notre service de téléconsultation."

Rapatrier la fabrication

Avec 2.000 coussins Viktor déployés, Fingertips génère un chiffre d'affaires annuel inférieur au million d'euros. La startup, qui a pivoté dès 2021 vers un modèle d'abonnements, devrait atteindre la rentabilité début 2023. Contrairement à Sunday qui a opté pour une production en Chine, Alain Tixier fait fabriquer son outil en France, en mobilisant notamment des structures d'insertion. Un modèle qui sera rapidement dupliqué à Sunday. "Nous allons rapatrier la fabrication de la box en France, si possible en lien avec l'écosystème régional à Bordeaux. C'est un élément important pour nous", confirme Alain Tixier.

Après une levée de fonds de 1,1 million d'euros en juillet dernier, notamment pour financer le rachat de Sunday, le dirigeant de Fingertips envisage désormais un nouveau tour de table d'ici la fin de l'année 2023 pour réunir autour de 1,5 million d'euros.

