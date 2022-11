Bord'eau Village tire un premier bilan de son repositionnement commercial

Alors qu'au sud de Bordeaux, les quais de la rive gauche se préparent à une importante mutation tant des espaces publics revus par Euratlantique, que de l'accès à la gare avec le vaste projet Canopia et de l'habitat avec notamment le programme Quai neuf, le centre commercial Bord'eau Village, situé le long des quais au nord du centre-ville, a engagé ces dernières années un repositionnement commercial. Racheté en 2018 par la Société de la Tour Eiffel, cet ensemble de 30.000 m2 compte 32 boutiques, 13 restaurants et plus de 17.000 m2 de bureaux et d'écoles répartis dans cinq anciens hangars. Un an après le lancement de la nouvelle marque Bord'eau Village, qui efface l'ancienne appellation Quais des marques, l'heure est au premier bilan de cette opération à 13 millions d'euros.

Avec un taux d'occupation de plus de 98 % et une offre renouvelée et diversifiée, Christel Zordan, la directrice générale de la Société de la Tour Eiffel, partage sa satisfaction : "Bord'eau Village propose à ses clients une offre très large, variée, avec des marques nationales et internationales exclusives mais aussi des enseignes locales ou engagées, qui viennent donner au lieu ce caractère unique dont nous sommes fiers". Sans dévoiler de chiffres, elle assure que la fréquentation et le chiffre d'affaires du site sont orientés à la hausse : respectivement +43 % et +24 % sur les neuf premiers mois de 2022 par rapport à la même période de 2021, qui correspondait cependant encore à une période de sortie de crise sanitaire. Le site drainerait ainsi 1,6 million de visiteurs par an.

L'accent a été mis encore un peu plus sur la diversification du portefeuille de Bord'eau Village avec désormais 20 % de surfaces de bureaux et 11 % de coworking, 27 % d'enseignement supérieur, 14 % de restaurants et 28 % de commerces. Et pour amplifier cette stratégie de renouvellement et de montée en gamme de l'offre commerciale, plusieurs nouvelles ouvertures viennent d'intervenir - Café Joyeux, Burdigal'hache et Bo Concept - tandis que d'autres vont suivre : une boutique de l'UBB et une enseigne Pizza Cosy (mi-novembre) puis un magasin Au Vieux Campeur (mars 2023).

