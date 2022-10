PME et économie sociale et solidaire : deux nouveaux fonds en Nouvelle-Aquitaine

RNA. Trois lettres pour désigner Relance Nouvelle-Aquitaine, le nouveau fonds régional lancé par Aquiti Gestion et destiné à "financer en fonds propres les PME de Nouvelle-Aquitaine impactées par la crise pour accompagner leur rebond et favoriser leur développement ou leur transmission". Ce FCPI (fonds commun de placement dans l'innovation) vise des participations minoritaires avec des tickets compris entre 400.000 à trois millions d'euros sous formes d'actions ou d'obligations convertibles sur un horizon de cinq à huit ans. Présente depuis une vingtaine d'années dans la région, Aquiti Gestion est une société de gestion de capital-investissement doté de 200 millions d'euros sous gestion avec des équipes à Bordeaux, Limoges et Poitiers.

Le fonds RNA a déjà réuni 19,6 millions d'euros auprès de souscripteurs privés et publics en juin 2022. Il affiche une vocation généraliste et investira aussi bien dans l'industrie et les services industriels que le tourisme, l'agro-alimentaire, le numérique ou encore la transition écologique et la santé. En revanche, François Cavalié, le président d'Aquiti Gestion, met en avant le poids revu à la hausse des critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance), à l'instar d'autres fonds régionaux :

"La promotion des bonnes pratiques ESG, sur notre territoire, sont une priorité absolue pour Aquiti Gestion. La stratégie d'investissement de RNA en est l'illustration. Les critères extra-financiers, au premier rang desquels figurent systématiquement la création d'emplois, sont un élément essentiel de la performance de ce fonds pour la création et le partage de la valeur."

Répondre aux besoins croissants de l'ESS

Ces fameux critères ESG sont bien souvent intégrés dès le départ aux entreprises du champ de l'économie sociale et solidaire (ESS) qui, en revanche, sont souvent peu armés lorsqu'il devient nécessaire de mener des opérations financières. C'est pour répondre à cette problématique spécifique qui concerne aussi bien des entreprises, des associations que des sociétés coopératives, que le nouveau fonds "InvESS't NA" sera lancé dans la région d'ici la fin de l'année. Il s'agit d'une initiative de la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Banque des territoires, qui seront également financeurs, en lien avec des acteurs régionaux que la Chambre régionale de l'ESS, l'Union régionale des Scop ou encore l'incubateur Atis.

Ce fonds est le pendant régional d'InvESS't Paca, lancé en 2020 dans le sud de la France, et, comme son jumeau, il sera géré sur le plan opérationnel par A Plus Finance. Il s'agit d'une société de gestion parisienne créée en 1998 et essentiellement dédiée aux investisseurs institutionnels qui gère un milliard d'euros de fonds en capital investissement (plus de 70 PME en portefeuille), en actifs immobiliers et dans le financement du cinéma indépendant et de projets de l'ESS (1).

Avec un amorçage de la Région et de la Banque des territoires à hauteur de quatre millions d'euros chacun, InvESS't NA vise une taille de l'ordre de 20 millions d'euros.

"L'objectif est de mobiliser un financement patient et stable auprès de structures typiques de l'ESS telles que les Esus [entreprises solidaires d'utilité sociale], Scop [sociétés coopératives et participatives], Scic [sociétés coopératives d'intérêt collectif] et les associations. Il y a déjà une quarantaine de dossiers identifiés qui ont une activité rentable et souhaitent se développer que ce soit en finançant une accélération, un passage à l'échelle ou une opération de croissance externe", indique à La Tribune Guillaume-Olivier Doré.

Innovation, impact et efficacité

Ce multi-entrepreneur, vice-président de French Tech Bordeaux et président de Finaqui et de Keyop Média, a en effet pris de nouvelles fonctions après que son entreprise Elwin a mis la clef sous la porte au printemps dernier. Il est désormais associé chez A Plus Finance en charge de toute la façade atlantique de Caen à Biarritz en passant par Bordeaux. C'est lui qui pilotera donc depuis Bordeaux le déploiement du fonds InvESS't NA.

Les montants investis seront plutôt modestes pour les structures en développement - entre 150.000 et 300.000 euros dans le cadre de co-financements - mais pourront grimper jusqu'à une fourchette de 800.000 à 1,5 million d'euros pour les entités les plus matures. À l'instar de son cousin du sud-est de la France, InvESS't NA priorisera des structures de l'ESS à "haut potentiel d'innovation, d'impact social et sociétal et d'efficacité économique, qui ont validé leur modèle économique et qui souhaitent se développer sur leur secteur" que ce soit dans le sanitaire, le médico-social, l'insertion, le BTP, le tourisme, la culture, l'éducation, la transition énergétique ou les secteurs productifs. Deux postes sont en cours de recrutement chez InvESS't NA qui devrait boucler ses premières opérations fin 2022 ou début 2023.

(1) A Plus Finance appartient à la galaxie du groupe Magellim qui détient 3,5 milliards d'euros de fonds sous gestion, principalement dans des investissements immobiliers, notamment en régions. Créé par l'entrepreneur nantais Steven Perron, Magellim compte 120 salariés et est présent sur tout le territoire français. Guillaume-Olivier Doré est également associé au sein du groupe, en charge du déploiement du groupe Magellan sur l'arc atlantique) et co-responsable des investissements à impact.