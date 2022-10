Ultra Premium Direct nourrit son hypercroissance en France et en Italie

Ultra Premium Direct avait été sélectionnée en février 2022 pour faire partie, à nouveau, du programme French Tech 120 dédié aux entreprises en hypercroissance. Quelques mois plus tard, son ascension se poursuit. L'entreprise spécialisée dans l'alimentation premium pour animaux de compagnie annonce viser les 40 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, contre 8 millions en 2018, une année marquée par l'entrée de fonds d'investissement en private equity au capital de l'entreprise. Trois ans plus tard, en 2021, Ultra Premium Direct cédait la majorité de son capital à Eurazeo Brands pour 68 millions d'euros. Sans regret pour Matthieu Wincker, co-fondateur de la société. "Grâce à cette arrivée, la structure financière de l'entreprise a été renforcée et nous avons les moyens de continuer à nous développer !", confie-t-il avec trois ans de recul.



8 millions d'euros investis dans l'usine d'Agen

Huit millions d'euros ont notamment été investis dans l'usine à Agen, où est implanté le siège social. L'outil industriel a d'ores et doublé pour passer de 4.000 à 8.000 m2 et une deuxième ligne de fabrication est actuellement en cours d'installation.

"Cela nous permettra d'atteindre une capacité de production de 30.000 tonnes par an, contre 12.000 aujourd'hui, ce qui représente une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici à 2025-2026", annonce Matthieu Wincker.

Les magasins physiques en test

D'ici là et en dehors de l'usine, Ultra Premium Direct a ouvert un premier magasin physique à Montauban (Tarn-et-Garonne) fin 2021 et s'apprête à en ouvrir un deuxième à Pau (Pyrénées-Atlantiques). "Alors que 90 % de nos ventes se font en ligne à un prix direct usine, ces magasins ont été pensés pour s'ouvrir à des clients qui ne souhaitent pas commander sur Internet et pour proposer des conseils et des tests. 150 à 200 m2 suffisent pour exposer notre gamme", rapporte Matthieu Wincker. L'entreprise se donne quelques mois pour évaluer et acter le développement d'un éventuel réseau de magasins.

Le premier magasin a été lancé à Montauban. Crédits : Ultra Premium Direct.

Ce mois d'octobre 2022 marque également le lancement du déploiement d'Ultra Premium Direct à l'international, à commencer par l'Italie, "un marché très proche de la France", précise Matthieu Wincker. Les produits destinés à l'Italie continueront à être fabriqués en France. En revanche, un entrepôt sera sous-traité sur place pour pouvoir livrer les clients en 24 ou 48 heures. Deux millions d'euros sont ainsi investis pour lancer l'Italie. "L'Allemagne peut nous intéresser à terme, mais nous nous concentrons sur la réussite de ce premier marché", assure Matthieu Wincker qui vise quatre millions d'euros de chiffre d'affaires en Italie dès 2023.

Un prix de revient en hausse de 15 à 20 %

Si tous les voyants sont donc au vert, Matthieu Wincker ne nie pas les difficultés liées au contexte économique inflationniste.

"Comme toute industrie alimentaire, nous sommes pris en tenaille entre le prix de l'énergie en hausse et le cours des céréales qui flambe. Nous proposons peu de produits à base de céréales, mais nous sommes impactés car c'est l'alimentation du bétail. Résultat, en cumulant les hausses, le prix de revient a augmenté de 15 à 20 % ! C'est plus que l'inflation. Nous avons été obligés d'augmenter nos prix de 7 %, ce qui ne permet pas de compenser, mais nous faisons le dos rond en attendant des jours meilleurs."

En attendant, l'entreprise continue de recruter. Objectif : atteindre les 150 salariés à la fin de l'année. Ultra Pretium Direct emploie actuellement 130 personnes entre le siège social et l'usine d production, à Agen, et le bureau bordelais qui accueille une douzaine de salariés, notamment les profils de développeurs.