L'innovation et la durabilité au coeur du 2e Sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole

Défis techniques, trajectoires de décarbonation, évolution des usages, renouveau de la conquête spatiale, bouleversements géopolitiques, interdépendances entre civil et militaire, enjeux d'image, difficultés de recrutements... : les problématiques sont nombreuses pour les entreprises, petites et grandes, et les acteurs de la filière aéronautique et spatiale dans toute leur diversité. "Innovation, durabilité, un défi international" : c'est le fil rouge retenu par le comité scientifique pour cette 2e édition du Sommet aéronautique et spatial de Bordeaux Métropole, qui se tient le mardi 11 octobre au Palais de la Bourse de 8h45 à 18h. Un lieu d'échanges et de débats pour croiser les regards sur tous ces enjeux structurants pour la filière.

Voici le déroulé de cet évènement de référence :

8h45 - 9h05 : Ouverture officielle de la 2e édition du Sommet :

Alain Anziani , Président de Bordeaux Métropole

, Président de Bordeaux Métropole Jean-Christophe Tortora , Président de La Tribune

, Président de La Tribune Patrick Seguin , Président de la CCI Bordeaux Gironde

, Président de la CCI Bordeaux Gironde Gilles Fonblanc, Président du BAAS

9h05 - 9h55 : Table-ronde 1 : « Climat, aérospatial, comment agir pour la planète ? »

Face au changement climatique et à la perte de la biodiversité, l'écosystème aéronautique et spatial, à l'instar de l'ensemble des activités économiques, s'adapte pour poursuivre un développement harmonieux au service de la société qui préserve l'environnement. Cet objectif primordial désormais reconnu par tous les acteurs de la filière, suppose à la fois de mieux connaître les enjeux scientifiques et de relever de grands défis techniques, organisationnels et financiers.

Mathieu Costes, Partner , Airbus Ventures

Partner Airbus Ventures Laurence Monnoyer-Smith, Directrice de la délégation au développement durable du CNES

Directrice de la délégation au développement durable du CNES Florian Simatos , Professeur, ISAE SUPAERO

Jean Botti, CEO de VoltAero



9h55 - 10h05 : Airbus en Chine : Innovation et durabilité

M. Sun Lu, Head of Airbus China Innovation and R&D Centre

10h05 -10h25 « L'aéromobilité, acteur majeur de la lutte contre les incendies »

Général David Pincet, Head Institutional relations and Programs, Roadfour SA

10h25 - 11h15 : Table-ronde 2 : « Durabilité, les institutions et l'environnement ont-ils le même agenda ? » (Langue : français et anglais)

Les grands défis précités mobilisent les institutions au niveau mondial (OACI), européen (Commission européenne - DG MOVE, nationaux (DGAC en France) et territorial (Région Nouvelle Aquitaine, Bordeaux Métropole). A ces quatre échelles d'interventions, quelle feuille de route pour les décideurs institutionnels ? Quelles compatibilités, et quelles complémentarités pour un véritable alignement stratégique ?

Henrik Hololei, Directeur Général Mobilité et Transports, Commission Européenne

Directeur Général Mobilité et Transports, Commission Européenne Damien Cazé, Directeur Général, DGAC

Directeur Général, DGAC Alain Rousset, Président de la Région Nouvelle-Aquitaine

Président de la Région Nouvelle-Aquitaine Nicolas Rallo, Regional Director EUR/NAT, ICAO

11h15 - 11h30 : Grand témoin : « L'espace, modèle de coopération internationale et d'innovation sobre et solidaire »

Dr Claudie Haigneré, Ancienne astronaute CNES/ESA, Ancienne ministre (en vidéo pré-enregistrée)

11h30 - 12h10 : Table-ronde 3 « Aérospatial durable, mode d'emploi ? (langue : français et anglais)

En pratique comment les industriels s'organisent pour mettre au point les solutions au profit d'un aérospatial durable ? Sur ce volet opérationnel, comment s'y prennent-ils pour conduire leurs propres transformations et comment coopèrent-ils pour mettre en cohérence leurs actions respectives à court, moyen et long terme ?

Pierre-Guy Amand, Deputy Director Of Acceleration to Future, ArianeGroup

Deputy Director Of Acceleration to Future, ArianeGroup Adrien Selvon , Responsable développement filière aéronautique spatial défense, Bordeaux Technowest

, Responsable développement filière aéronautique spatial défense, Bordeaux Technowest Stéphane Viala, Senior Vice President Engineering, HDO-Head of Design Organisation, ATR

Senior Vice President Engineering, HDO-Head of Design Organisation, ATR Benoit Deper, CEO, AerospaceLab

12h10 - 12h25 : Grand témoin « La politique spatiale face au changement climatique »

André-Hubert Roussel, CEO ArianeGroup

12h25 - 12h30 : Séquence remise de prix BAAS : Prix alternance

Valoriser l'attractivité de la filière en récompensant un ou une jeune en alternance dans un établissement de la filière régionale.

12h30 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire privé

14h00 - 14h50 : Table ronde 4 - En quoi la dualité civil-militaire nourrit-elle l'innovation ? »

Les activités aéronautiques et spatiales bénéficient d'une fertilisation croisée dans le domaine de l'innovation grâce à la dualité civile et militaire, tant sur un plan économique que commercial. La Région Nouvelle-Aquitaine et la Métropole de Bordeaux illustrent de façon très concrète cette situation. Comment cette dualité opère-t-elle vraiment ?

Yannick Assouad, DGA, Thales Avionics

DGA, Thales Avionics Marie Recalde, Conseillère Métropolitaine, adjointe au Maire de Mérignac, ancienne membre de la commission de la défense nationale à l'Assemblée nationale

Conseillère Métropolitaine, adjointe au Maire de Mérignac, ancienne membre de la commission de la défense nationale à l'Assemblée nationale Nicolas Ravailhe, Juriste et enseignant en stratégies d'intelligence économique européenne

Juriste et enseignant en stratégies d'intelligence économique européenne Guillaume Bourdeloux, Commandant de la brigade aérienne des opérations spatiales

14h50-15h10 : L'innovation transatlantique : la coopération entre la France et le Québec

Pierre Fitzgibbon, Ministre de l'Économie et de l'Innovation, Ministre responsable du Développement économique régional

15h10-15h15 : Séquence remise de prix BAAS : Prix Talent supply chain

Valoriser le tissu d'ETI/PMI régionale en récompensant un fournisseur méritant

15h15-16h05 : Table-ronde 5 « Les territoires sont-ils outillés pour développer les chaînes de valeur ? »

Entre interdépendances et impératifs de souveraineté à défendre, comment l'industrie et les territoires coopèrent-ils ? Le retour de « l'économie de guerre » est dans tous les esprits à la suite des diverses crises en Europe et dans le monde. L'importance stratégique de la filière aérospatiale justifie de vérifier comment les acteurs économiques et institutionnels s'accordent pour conforter et dynamiser ces chaines d'approvisionnement, de production, de déconstruction et de création de valeur afin d'assurer un bon équilibre et une autonomie stratégique aux territoires.

Stéphane Delpeyrat, Vice-Président en charge du développement économique, Bordeaux Métropole

Vice-Président en charge du développement économique, Bordeaux Métropole Michel Le Van Kiem, Directeur du développement, des transitions et des innovations, Grand port maritime de Bordeaux

Directeur du développement, des transitions et des innovations, Grand port maritime de Bordeaux Anaïs Voy-Gillis, chercheuse Université de Poitiers

chercheuse Université de Poitiers Alexandre Brun, CEO de Tarmac Aerosave

16h05-16h10 : Séquence remise de prix BAAS : Prix Spécial BAAS

Coup de cœur du Bureau pour une action ou un parcours remarquable.

16h10 - 16h25 : Grand témoin



Général Laurent Lherbette, Commandant de l'armée de l'air et de l'espace

16h25 - 16h30 : « Comment concilier quête de sens et esprit pionnier ? »

Les débats sur l'avenir du progrès, singulièrement sur le futur de l'aéronautique et du spatial, réinterrogent les finalités de la société. Une controverse bénéfique s'est instaurée à partir d'expressions multiples de la jeunesse qui hésite entre une remise en question radicale d'un modèle économique et social aux externalités négatives et une reconstruction équilibrée qui ne tourne pas le dos au progrès technique mais le maîtrise. Quel dialogue intergénérationnel pour bâtir un avenir fondé à la fois sur le réalisme et la créativité ?

Baromètre « Les jeunes et l'aviation ». Présentation des résulats du baromètre par Jérôme Darsouze, Directeur général de TARMAQ

16h30 - 17h00 : Désirs des jeunes

Chloé Rouillard, Cheffe de projet infrastructure Aéroport de Bordeaux Mérignac, ancienne étudiante de l'ENAC

Cheffe de projet infrastructure Aéroport de Bordeaux Mérignac, ancienne étudiante de l'ENAC Élodie Brunot, Etudiante Estaca

Etudiante Estaca Maryse Elineau, Etudiante de l'ENSPIMA

Etudiante de l'ENSPIMA deux apprentis AEROCAMPUS

17h00 - 17h10 : Le regard d'une nouvelle génération

Eloa Guillotin, CEO, Beyond Aero en visio

17h10 - 17h45 : Parole des acteurs de la formation

Simon Dreschel, Président du directoire, Aéroport de Bordeaux Mérignac

Président du directoire, Aéroport de Bordeaux Mérignac Anne-Catherine Guitard , Directrice Générale, Aérocampus

, Directrice Générale, Aérocampus Jean-François Weibel, Responsable de Domaine Flight Control Systems et Actionnement, Safran Electronics and Defense, UTA-Alumni

Responsable de Domaine Flight Control Systems et Actionnement, Safran Electronics and Defense, UTA-Alumni Chantal de Turckheim, Directrice générale d'Elisa Aerospace

17h45 - 17h55 : Conclusion et clôture de la 2e édition