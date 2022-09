Face au défi climatique, un « Cercle d'entrepreneurs responsables en Nouvelle-Aquitaine »

"Nous sommes collectivement face à des enjeux lourds qui concerne tout le monde, les TPE, le PME comme les ETI, et qui nécessitent une approche collective. Pour les entreprises qui ne prendront pas le virage de la transformation durable de leur modèle, il y a un risque de disparition."

Stéphane Kolb, le directeur général adjoint de la BPACA (Banque populaire Aquitaine Centre Atlantique), pose sans détour les enjeux du dérèglement climatique et de ses impacts sur l'économie régionale. C'est dans ce contexte plutôt sombre et sur fond de flambée des coûts de l'énergie que cinq entreprises annoncent, ce mardi 6 septembre, le lancement du "Cercle d'entrepreneurs responsables en Nouvelle-Aquitaine. 1Pacte". Il s'agit de la BPACA, du cabinet d'avocats Fidal (Alexandre Adrian), du fonds Aquiti Gestion (François Cavalié, de la banque d'affaires Adviso Partners (Romain Massiah) et du cabinet de conseil Kalane (François Marcon).

"Dérisquer le modèle d'affaires"

Des profils complémentaires pour offrir aux dirigeants d'entreprises qui le souhaitent un cycle de quatre ateliers en six mois pour aborder de multiples sujets qui évoluent et s'entrechoquent : cadre légal, RSE, investissement ESG, financements, modèles économiques, attentes des clients et des salariés, etc.

"Le fil rouge c'est d'aider les chefs d'entreprise à dérisquer leur modèle d'affaires du point de vue du climat et en posant les bonnes questions : est-ce que j'existerai encore dans cinq ans ? quels seront les prix et les accès à mes matières premières ? que font mes concurrents ?", illustre François Marcon, le président de Kalane.

Lire aussiFace au changement climatique, « la sobriété est un impératif absolu » (François Gemenne)

Une approche collective

Le partage d'expérience et l'approche collective seront positionnés au centre de cette démarche qui vise à "éveiller les consciences", "créer une émulation" et "préparer la mise en mouvement". "Il n'y a pas de domaines où il n'y a pas d'opportunités ou de dispositifs d'aides. Il faut les connaître et aller les chercher. Pour cela les échanges entre les entreprises de différentes tailles et de secteurs variés sont essentiels", ajoute Alexandre Adrian, de Fidal.

La conférence de lancement de ce programme gratuit et ouvert à tous les dirigeants d'entreprise se tiendra le mercredi 21 septembre au Palais de la Bourse, à Bordeaux, en présence des économistes Christian de Perthuis et Philippe Dessertine. Puis quatre ateliers sont prévus dans les mois suivants. Les organisateurs espèrent réunir 150 participants à la conférence puis une cinquantaine sur chaque atelier.