Recyclage : Valoregen signe un partenariat stratégique avant l’ouverture de son usine

C'est une nouvelle étape pour le projet d'usine de recyclage de plastiques flexibles de Valoregen. La société installée entre Agen et Bordeaux, à Damazan (Lot-et-Garonne), a signé un accord, cet été, avec le groupe américain de matériaux Dow qui pèse 55 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour 36.000 salariés dont le monde dont 400 en France. Dow sera le principal destinataire des plastiques recyclés par Valoregen. Il les utilisera pour développer de nouveaux polymères. "Dow souhaite acheter 70 % de notre production sur le long terme", confie Thierry Perez, fondateur de la société Valoregen en 2019. "C'est un partenariat commercial et stratégique. Ce type d'industriel en pleine mutation, a besoin de changer son modèle et nous de nous développer", assure-t-il.

Un site hybride opérationnel en 2023

Le futur site de recyclage de Valoregen aura la particularité d'être hybride avec un double procédé mécanique et chimique de recyclage des plastiques flexibles.

"Selon le procédé mécanique, le plastique sera broyé, trié, lavé, épuré et transformé en granulés de plastiques mis en vente pour refaire du plastique. L'inconvénient, c'est que le rendement de matière se situe aux alentours de 60 %, le reste étant du déchet. Nous avons donc décidé de coupler ce processus avec une autre brique, à savoir le recyclage chimique qui permettra d'obtenir une huile qui servira également à faire du plastique. Elle ne sera toutefois pas envoyée au secteur de la plasturgie mais à la pétrochimie. Pour un recyclage pertinent sur les plans économique et technique, il faut être capable d'associer les technologies et d'orienter le déchet plastique vers le meilleur mode de valorisation en fonction de ses caractéristiques. Notre objectif, au global, est d'atteindre un rendement de plus de 80 %", explique Thierry Perez.

Le site de Valoregen, situé au sein de l'Ecoparc Valorizon, est aujourd'hui prêt à recevoir les process de fabrication. Les anciens locaux de XiloFrance ont été adaptés, le financement de 17,6 millions d'euros bouclé. Dow participera notamment à hauteur de deux millions d'euros. Le démarrage de l'activité est ainsi prévu au cours du premier trimestre 2023. 30.000 mille tonnes de films plastiques devraient alors être traités mais la nouvelle usine aura une capacité de traitement de 70.000 tonnes par an.

Les enjeux pour Valoregen

En attendant son ouverture, Valoregen continue à développer les technologies autour du procédé chimique pour obtenir un démonstrateur à échelle 1 et lancer une ligne de production rapidement après le démarrage de l'usine. Parmi les chantiers également en cours, il s'agit pour Valoregen de continuer à organiser l'approvisionnement. A ce stade, l'entreprise compte se fournir prioritairement en direct auprès des producteurs de déchets, tels que les plateformes de logistique ou la grande distribution. Mais l'entreprise s'approvisionnera également auprès des flux de la collecte sélective sortis des centres de tri et des gestionnaires de déchets.

"L'autre grand enjeu pour nous est lié aux compétences que nous ne trouvons pas sur le marché de l'emploi. Le recyclage est au croisement de trois métiers : le déchet, la plasturgie et la pétrochimie. Nous mettons donc en place un plan de formation. J'ajoute qu'il y a eu, nationalement, un désintérêt pour les filières industrielles, et quand on est une startup dite industrielle avec de l'innovation industrielle, trouver des compétences, c'est un sujet", explique Thierry Perez.

L'entreprise de huit personnes devrait employer, à terme, 45 salariés. Une vingtaine d'empois indirects seront également créés. De quoi satisfaire Alain Rousset, président de la région Nouvelle-Aquitaine qui a participé au financement du projet via une avance remboursable de 3,9 millions d'euros : "Valoregen va contribuer à la réindustrialisation de la région et à la création d'emplois hautement qualifiés dans un secteur en pleine croissance."

Un projet pour changer la donne

La loi anti-gaspillage française vise en effet à tendre vers 100 % de plastiques recyclés d'ici à 2025 et l'obligation du Pacte vert pour l'Europe d'incorporer plus de 30 % de plastique recyclé dans les emballages d'ici à 2030. "Actuellement, en Europe, nous consommons 45 millions de tonnes par an de matière vierge sur les applications plastiques. Les emballages flexibles représentent 13 millions de tonnes. En France, nous sommes à plus d'un million de tonnes de matière vierge par an pour de l'emballage flexible, hors e-commerce et le taux de recyclage est de l'ordre de 3 %", rappelle Thierry Perez, qui reconnait que la France se situe au dernier rang en Europe en matière de recyclage des plastiques, tout en l'expliquant :

"On a déresponsabilisé la population avec cette solution miracle que constitue la poubelle et aujourd'hui, on fait culpabiliser le citoyen. Il faut simplement admettre que la France a fait des choix qu'il faut assumer, en l'occurrence l'enfouissement et l'incinération, que nous sommes aujourd'hui dans un rééquilibrage et que nous faisons partie des initiatives qui se mettent en place pour changer les choses avec des projets structurants. Nous avons besoin de structurer ces filières là", conclut Thierry Perez.

Thierry Perez, fondateur de la société Valoregen en 2019 à Damazan.