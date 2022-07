La newsletter quotidienne de La Tribune Bordeaux revient le mardi 23 août 2022

Après deux années de crise sanitaire et un bref rebond économique, ce premier semestre 2022 nous a fait entrer collectivement dans un nouveau monde économique et politique. La longue séquence politique du printemps a donné naissance à des équilibres politiques inédits replaçant le Parlement au centre du jeu ; la guerre a fait son retour sur le continent européen réinjectant du même coup dans notre quotidien une inflation galopante qu'on avait presque oublié ; enfin la crise énergétique et le réchauffement climatique nous imposent à tous, qu'on le veuille ou non, l'urgence de la transition et l'impératif de la sobriété.

C'est dans ce contexte bousculé à tous les niveaux pour les salariés et les entreprises, les petites comme les grandes, que la rédaction de La Tribune à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine a continué à vous informer quotidiennement sur l'économie régionale. Profitant du relatif calme estival, nous prenons nos quartiers d'été. La newsletter quotidienne s'interrompt donc pour trois semaines et vous la retrouverez à partir du mardi 24 août prochain.

D'ici la, toute l'équipe de La Tribune Bordeaux vous remercie d'être toujours aussi nombreux à nous lire et à vous abonner. Nous vous souhaitons de passer un été aussi reposant qu'ensoleillé ! Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.

