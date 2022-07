Syndicat des coursiers de Gironde : arrivée d’un nouveau secrétaire dans un contexte de baisse d’activité

Livreur depuis avril 2016, de nouveaux objectifs se dessinent pour Ludovic Boison désormais à la tête du premier syndicat des coursiers en France, créé en 2017. A 31 ans, le Bordelais se souvient : "Je travaillais dans un garage à vélo et c'est un ami qui m'a appris l'existence de Deliveroo. C'est comme ça que j'ai démarré."

Un parcours qui le conduit au syndicat malgré lui. "Je n'ai pas, encore, une culture syndicale très développée, mais certains points me tiennent à cœur. J'ai envie de trouver de nouveaux adhérents, de mettre en place une nouvelle dynamique dans le syndicat. Je souhaite également faire pression sur la question du salariat au niveau européen." Malgré des ambitions fortes, c'est dans un contexte difficile que Ludovic Boison prend ses fonctions.

Ludovic Boison a été élu secrétaire général du syndicat des coursiers de Gironde. (Crédits : DR)

Les livreurs à vélo pourront souffler un peu

Entre une baisse des rémunérations et de la demande, "tout le monde part". "Aujourd'hui, nous ne sommes plus que deux membres et une dizaine de livreurs adhérents..." se désole-t-il. Dans le but de fédérer les livreurs à vélo, Ludovic Boison "[va] aussi accompagner un projet plus local, démarré par Arthur, qui est d'ouvrir une maison des coursiers."

En partenariat avec la mairie de Bordeaux, la CGT projette de mettre à disposition un espace d'accueil pour les coursiers bordelais. Un endroit de repos où des aides administratives et médicales seront proposées. La maison des coursiers devrait élire domicile Place André Meunier, à proximité de la gare Saint-Jean, et ouvrira ses portes fin 2022 ou début 2023. "Rien n'est encore sûr mais on est sur la bonne voie" assure Ludovic Boison. L'aspect financier reste encore au second plan.

Le midi, mais aussi le soir, les livreurs à vélo pourront souffler un peu. "Coursier, c'est un métier difficile et temporaire, neuf mois en moyenne. Pour moi, ça ne devait durer que trois ans, et six ans après, je suis encore là. Donc, bien sûr que je voudrais changer de voie."

Nouveaux employeurs

A l'image de Ludovic Boison qui évolue au gré des changements des plateformes durcissant leurs politiques ; Deliveroo, Foodora, Uber eats, Just eat, la difficulté de l'activité se fait largement ressentir. 2 000 à 3 000 livreurs sur Bordeaux Métropole (chiffres Deliveroo), 3€ à 4€ en moyenne la course, 10 heures de travail par jour, les conditions de travail sont rudes. "C'est de plus en plus difficile de se sortir un revenu descend, et l'inflation ne fait qu'aggraver la situation... Alors, motiver les troupes ce n'est pas chose facile."

Mais tout de même, l'activité se recompose et se diversifie peu à peu notamment avec l'arrivée de nouvelles plateformes, Gorillas, Flink, qui emploient en CDI des livreurs de courses alimentaires. Dans cette même lignée, la dark kitchen (cuisine collective) ouverte par Deliveroo en juin, quartier des chartrons à Bordeaux, redonne de l'élan à la profession.

D'ici la fin de l'année, Ludovic Boison espère avoir convaincu cinq à six personnes "motivées" pour redonner du dynamisme au syndicat. Un noyau dur qui pourra mobiliser quelques dizaines de coursiers girondins. "Aujourd'hui, on est ouvert à tout le monde, salariés, et indépendants" conclut-il.