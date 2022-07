Incendies : Airbus équipe un A400M d'une citerne amovible pour en faire un bombardier d'eau

Alors que les deux incendies historiques en Gironde qui ont brûlé près de 21.000 hectares sont désormais fixés, le manque de bombardiers d'eau reste un sujet pour les responsables politiques locaux et nationaux. Sur les 23 avions de la flotte nationale, seuls treize étaient opérationnels au mois de juillet dont dix ont servi pour les feux de La-Teste-de-Buch et de Landiras.

Lire aussiFeux de forêts en Gironde : plus de 14.300 hectares brûlés et les moyens aériens en question

C'est dans ce contexte que le géant européen de l'aviation, Airbus avance et a testé une solution novatrice : équiper un appareil de transport A400M d'une citerne amovible pour un faire un bombardier d'eau. Avec une capacité de vol en basse altitude et une bonne manœuvrabilité, l'A400M est en passe de larguer 20 tonnes d'eau en moins de 10 secondes à 45 mètres de hauteur et à une vitesse de 230 km/h. Un atout considérable par rapport aux capacités du bombardier Dash qui expulse dix tonnes d'eau et un Canadair qui en transporte seulement six tonnes.

Des essais en vols concluants

Réalisés en collaboration avec le 43e escadron de l'armée de l'air espagnole, spécialisé dans la lutte contre les incendies de forêt, les autorités européennes de lutte contre les incendies et le ministère espagnol de la Transition écologique et du défi démographique (MITECO), les tests de ces derniers jours s'avèrent concluants, a annoncé Airbus ce lundi 25 juillet.

Alain Rousset, président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Jean-Luc Gleyze, président du département de la Gironde et du Sdis de Gironde, ou encore Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, réclament un renfort significatif dans la région des moyens aériens de lutte contre les incendies. Des demandes auxquelles Emmanuel Macron, président de la République, s'est dit favorable lors de son déplacement en Gironde.

Lire aussiFeux de forêts en Gironde : Emmanuel Macron promet davantage d'avions et un plan forêt

"L'A400M peut jouer un rôle de tout premier plan dans la lutte contre la menace grandissante que constituent les feux de forêt, ainsi que dans la préservation des écosystèmes environnementaux", assure Michael Schoellhorn, le président directeur général d'Airbus.



Les essais fructueux d'Airbus amènent à penser qu'équiper des avions déjà existants est un moyen intéressant et potentiellement plus rapide de renforcer les moyens aériens français et européens de lutte contre les feux de forêts alors que la livraison de nouveaux Canadair n'est pas attendue avant 2026. Face à la hausse de la demande des pays européens, le groupe canadien De Havilland a annoncé sa décision de relancer, après dix ans d'arrêt, sa production de canadair DHC 515.

L'A400M qualifié pour les vols de nuit

Traditionnellement dévolu au transport de marchandises, de troupes, au largage de parachutistes ou encore au ravitaillement en vol, l'A400M est aussi qualifié pour le vol de nuit et Airbus effectuera des tests dans ces conditions pour la mission de bombardier d'eau. Les Canadair ne peuvent eux opérer que de jour mais ils peuvent en revanche écoper sur un lac ou en mer tandis que l'A400M doit lui revenir se poser pour remplir les citernes.

L'A400M équipe les armées de l'Air de plusieurs pays européens : la France (19 avions livrés sur 50 commandés), l'Espagne (13 sur 27), l'Allemagne (37 sur 50), la Belgique (6 sur 7), le Luxembourg (1), ainsi que la Turquie (10 avions en service) ou le Royaume-Uni (20 appareils).

Lire aussiIncendies de forêt : « Dans plus de 90 % des cas le feu est d'origine humaine » (Christian Pinaudeau)