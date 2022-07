Nouvelle-Aquitaine : les jeunes face à l'emploi en cinq chiffres

Seulement 25 % de la population en âge de travailler a entre 16 et 29 ans

Avec 886.500 jeunes âgés de 16 à 29 ans en 2017, soit 25 % de la population en âge de travailler contre 27 % en moyenne en France, la Nouvelle-Aquitaine est la région de France métropolitaine avec la plus faible part de jeunes dans sa population en âge de travailler derrière la Corse. Un constat qui peut s'expliquer notamment par le poids des départements ruraux et par l'attractivité de la région auprès des retraités et des quadragénaires avec enfants, explique l'Insee Nouvelle-Aquitaine dans une note dédiée publiée le 5 juillet 2022. Parmi ces jeunes de 16 à 29 ans, 55 % se considèrent comme actifs et 45% comme inactifs comme le détail le graphique ci-dessous.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. (crédits : Insee).

Lire aussiGénération Z et marché de l'emploi : aller au-delà des idées reçues !

13 % des jeunes se déclarent au chômage

13 % des jeunes néo-aquitains se déclarent au chômage, un taux relativement identique aux régions avoisinantes. Mais ce taux de chômage est de quatre points supérieur à celui des 30-64 ans (9 %). Le manque d'expérience et l'absence de diplômes expliquent notamment cet écart. En revanche, les jeunes de 16 à 29 ans restent moins longtemps au chômage que leurs aînés.



Lire aussi« Notre priorité à Bordeaux ? Les personnes éloignées de l'emploi »

37 % de contrats courts et précaires

37 % des contrats signés par les jeunes néo-aquitains sont des contrats courts et précaires (CDD, Intérim, emplois aidés) tandis que 26 % d'entre eux sont en CDD contre 24 % ailleurs en France. Pour payer leurs études ou tout simplement pour débuter dans la vie professionnelle, les jeunes ont davantage tendance à accepter des emplois avec une rémunération faible (temps partiel, emplois saisonniers, commerce et services) : 10,4 €/heure contre 14.6 €/heure chez les 30-64 ans. Par ailleurs, les jeunes néo-aquitains sont un peu moins souvent cadres que dans les autres régions (6 % des jeunes en emploi dans la région contre 7 %). Enfin, le diplôme reste déterminant dans l'insertion professionnelle : parmi les 17 % de jeunes non diplômés, 10 % sont au chômage et 9 % sont inactifs. A contrario, parmi les 10 % de bac +3/+4, 9 % sont au chômage et 1 % sont inactifs.



Lire aussiTerritoires zéro chômeur : trois questions sur l'expérimentation de Castillon-la-Bataille

+35 % de contrats d'apprentissage en 2021

45.000 en 2020, 61.141 en 2021, la hausse des contrats d'apprentissage signés est significative dans la région (+35% en 2021) et fait suite "à l'augmentation de 40 % entre 2019 et 2020". La volonté de travailler, l'importance du diplôme et l'ampleur des soutiens publics déployés ces dernières années poussent les jeunes et les entreprises néo-aquitaines à se saisir de ce type de contrat qui progresse dans les entreprises de toutes tailles.

Quatre départements fragilisés

Charente-Maritime, Charente, Dordogne et Lot-et-Garonne : quatre départements de Nouvelle-Aquitaine s'avèrent "fragiles" face à la question de l'insertion professionnelle chez les jeunes. Ces départements se caractérisent par une proportion élevée de jeunes inoccupés (22 % en Lot-et-Garonne contre 17 % dans la Vienne par exemple) et non-diplômés (20.7 % en Lot-et-Garonne contre une moyenne de 17 % en Nouvelle-Aquitaine). Les disparités sont grandes et sont dues à plusieurs faits : qualité de vie, offre de structures d'enseignement supérieur, opportunité d'emplois. Par exemple, les grands pôles universitaires se concentrent en Gironde, dans la Vienne et dans la Haute-Vienne.

Lire aussiLégislatives : ce qu'il faut retenir du second tour en Gironde