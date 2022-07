Centrale nucléaire de Civaux : quelles retombées économiques ?

Technicien de production et de distribution d'énergie, technicien de maintenance, logisticien, mécanicien, ingénieur, chargés de projets... 950 employés EDF, quasi-exclusivement en CDI à temps plein, travaillent sur la centrale nucléaire de Civaux, à 30 km au sud-est de Poitiers, dans la Vienne. Une activité qui génère 530 emplois indirects et 590 emplois induits (*). Au total, selon une note de l'Insee de juin 2022, ce sont 5.400 personnes qui profitent de l'activité du site : 2.500 de manière directe, 1.400 de manière indirecte et 1.500 de manière induite.

Véritable village, la centrale ouverte en 1997 est le premier établissement industriel de la Vienne en termes d'emplois. Les retombées économiques concernent majoritairement 44 communes situées autour de Civaux, de Moulismes à Montamisé. Dans cette zone qui a gagné +0,7 % d'habitants en dix ans contre +0,3 % dans la Vienne, 7 % de la population active est concernée directement ou indirectement par les emplois de la centrale. Les taux de chômage et de pauvreté, respectivement 8,7% et 9,1%, y sont très nettement inférieurs à ceux constatés en moyenne dans le département, respectivement 12,6 % et 14 %. La centrale travaille par ailleurs avec 400 établissements prestataires, dont 24 dépendant de ses commandes pour au moins 10 % de leur chiffre d'affaires. En matière de fiscalité locale, le site génère des retombées à hauteur de 30 millions d'euros.

Composée de deux réacteurs nucléaires, la centrale de Civaux produit environ vingt millions de MWh par an et est la plus récente à avoir été mise en service en France. Elle représente environ 5 % de l'électricité produite en France et plus de la moitié de la consommation régionale. Un bassin de l'emploi florissant, un site industriel prépondérant dans le département de la Vienne, des résultats effectifs et pourtant... Depuis novembre dernier, la centrale nucléaire de Civaux est à l'arrêt total pour cause d'anomalies trouvées sur des tuyauteries proches du circuit primaire. La reprise n'est prévue que pour janvier 2023. Le secteur reste en suspens.

(*) Selon l'Insee, les emplois indirects correspondent aux emplois générés par les commandes passées par la centrale auprès de fournisseurs et des sous-traitants. Les emplois induits correspondent aux emplois générés par la consommation de produits et de services des salariés et de leur famille.