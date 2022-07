JCDecaux met la main sur Displayce, pépite bordelaise de l'affichage dynamique

Displayce pilote actuellement 600.000 écrans de publicité dans cinq pays permettant à plus de 250 agences d'y afficher en temps réel leurs campagnes de publicité et de communication. Fondée en 2014 par Laure Malergue et Marie Gaestel, l'entreprise est une pionnière de ces campagnes programmatiques sur le secteur du DOOH (digital out-oh home / écrans publicitaires situés dans l'espace public). En huit ans, la startup a réussi à conquérir une position stratégique en développant une solution permettant un ciblage géolocalisé précis et une mesure de performance des campagnes. De quoi, l'an dernier, doubler son chiffre d'affaires qui se compte désormais en millions d'euros.

"On cherchait à continuer à accélérer surtout sur l'international où nous sommes présents via nos clients français mais pas encore suffisamment par le biais de clients étrangers. Et c'est un secteur où il est indispensable d'exister au niveau européen et mondial face à des acteurs de très grande taille", explique à La Tribune Laure Malergue, qui est en train de déployer une équipe commerciale en Espagne.

"Gagner du temps"

Pour financer ces développements, l'option d'une levée de fonds a été écartée au profit de l'intégration à une entreprise de grande envergure. Un choix récemment fait par d'autres startups de la région telles que SimForHealth, KeyClic, Exelus ou encore Betterise Health Tech. Et pour Displayce, c'est une entreprise de tout premier plan puisqu'il s'agit de JCDecaux, le leader mondial de l'affichage public et du mobilier urbain, qui pèse 2,75 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 (+19 % sur un an), emploie près de 11.000 salariés et est présent dans 80 pays. Le groupe français détient désormais la majorité du capital de Displayce, aux côtés des partenaires historiques et des trois managers : Laure Malergue, la directrice générale, Marie Gaestel, la directrice commerciale et co-fondatrice, et Hayssam Soueidan, le directeur technique.

"L'enjeu pour nous c'était vraiment de trouver un partenaire industriel qui nous permettent de gagner du temps en nous aidant à structurer cette phase de forte croissance et ce développement à l'international sur un marché du programmatique qui s'ouvre et sur lequel il faut prendre les bonnes positions dès le début. JCDecaux nous apportera ces éléments d'autant qu'on travaille avec eux depuis longtemps, notamment sur leur plateforme programmatique Viooh", poursuit Laure Malergue.

Et malgré ce rachat par JC Decaux, la cheffe d'entreprise que Displayce conservera son autonomie opérationnelle et continuera à travailler pour l'ensemble des entreprises du secteur. La startup conservera aussi son identité et son implantation à Bordeaux où elle emploie 22 salariés. Les effectifs devraient grimper rapidement à une trentaine de collaborateurs avec des recrutements sur le marketing, le produit, les développements techniques et au sein de l'équipe basée en Espagne. La Suisse, la Belgique puis d'autres pays européens devraient suivre rapidement.