Cinq repères à connaître sur l'emploi des cadres en 2022 en Nouvelle-Aquitaine

"Le marché néo-aquitain de l'emploi des cadres a retrouvé une vraie dynamique à partir du 2e semestre 2021 et si ce rebond est moins puissant qu'au niveau national, il faut se souvenir que l'impact de la crise y avait aussi été moins fort l'an dernier. Pour 2022, les prévisions sont bien orientées mais d'ores et déjà infléchies par les conséquences de la crise internationale", observe Danielle Sancier, la déléguée régionale de l'Apec en Nouvelle-Aquitaine. "Dans ce contexte de recrutements difficiles, les mobilités internes via la formation méritent d'être davantage soutenues par les entreprises. Ces difficultés s'expliquent aussi par la concentration des besoins sur un nombre limités de postes, dont le numérique, la comptabilité et la vente, et par la tendance qu'ont les cadres à moins bouger dans cette période de crises successives, notamment parce que l'emploi du conjoint ou de la conjointe reste un obstacle à la mobilité géographique."