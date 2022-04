« Le taux de chômage n'a pas été aussi bas depuis 2008 en Nouvelle-Aquitaine ! »

LA TRIBUNE - Quelle est la situation de la Nouvelle-Aquitaine sur le front du chômage dans ce contexte de reprise post-Covid ?

Alain MAUNY - À fin 2021, les principaux indicateurs du marché du travail ont retrouvé leur niveau d'avant-crise. À 6,6 %, le taux de chômage dans la région n'a pas connu un niveau aussi bas depuis 2008. Nous assistons à une phase de reprise économique dans tous les secteurs depuis juin 2021 avec la levée des restrictions sanitaires. Depuis mars 2021, le nombre d'offres d'emploi explose : plus de 360.000 offres d'emploi au total en 2021, soit par rapport à 2019, avant crise, +12,6 %, ce qui représente 40.500 offres supplémentaires. Les contrats proposés sont également plus durables qu'auparavant : les offres déposées en CDI sont en hausse de +18 % par rapport à l'année 2019, et de +25 % pour les CDD de plus de 6 mois.

Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Evolution du taux de chômage en Nouvelle-Aquitaine de fin 2015 à fin 2021 (crédits : Observatoire de l'emploi).

Néanmoins, il convient de rester prudent et de garder à l'esprit que depuis deux ans, les indicateurs de conjoncture économique évoluent très vite. La reprise économique a notamment été rendue possible par les dispositifs mis en place par l'Etat.

Les profils des demandeurs d'emploi ont-ils changé ?

Il faut noter que quatre établissements sur dix estiment que, suite à la crise sanitaire, les candidats sont plus exigeants par rapport aux conditions de travail et aux rémunérations proposées. Le nombre de demandeurs d'emploi est en forte baisse. En catégorie A, le volume de demandeurs d'emploi correspond à une situation que nous n'avions pas connue depuis juin 2012 ! Toutes les catégories bénéficient de cette baisse sur l'année 2021 et en particulier les jeunes (-18,5%), les bénéficiaires du RSA (-17,7 %) et les personnes inscrites depuis plus d'un an (-20,7%).

Les entreprises expriment des difficultés de recrutement de plus en plus tendues, comment Pôle emploi se mobilise pour y faire face ?

C'est une réalité ! Plus de sept entreprises sur dix déclarent avoir rencontré des difficultés de recrutement. Mais il ne faut pas oublier qu'une majorité d'offres d'emploi est pourvue. En 2021, seules 4,7 % d'entre elles ont été retirées par les employeurs faute de candidats. Pour toutes les offres déposées et non pourvues avant la fin du 1er mois, notre engagement est de recontacter la totalité des employeurs, pour proposer une solution adaptée. En 2021, 250.600 offres ont ainsi fait l'objet de ce service. Notre mobilisation a permis d'accélérer les recrutements : les résultats sont là avec 80,7 % des entreprises satisfaites à fin 2021.

L'autre levier, c'est la formation sur mesure, avant l'embauche. Grâce aux Actions de Formation Préalable au Recrutement et aux Préparations Opérationnelles à l'Emploi Individuelles (12.000 parcours de formation en 2021) ce sont plus de huit candidats sur dix qui ont intégré définitivement l'entreprise. Nous mettons également en œuvre des immersions professionnelles : 20.000 immersions en 2021 ont permis à des demandeurs d'emploi de mettre en évidence leurs compétences ou leurs aptitudes en situation de travail. Toutes les entreprises peuvent bénéficier de ces dispositifs pour recruter : les conseillers entreprise de Pôle emploi sont là pour les accompagner.

Quels sont les nouveaux défis, enjeux et priorités ?

Pôle emploi Nouvelle-Aquitaine est pleinement mobilisé pour accompagner les demandeurs d'emploi et les entreprises. Grâce à la mise en œuvre du Contrat Engagement Jeune notamment, nous accompagnons de manière intensive et personnalisée, les moins de 26 ans pour un accès à l'emploi ou à la formation plus rapide. En parallèle, nous menons un plan à destination des demandeurs d'emploi de longue durée : il s'articule autour d'un parcours de remobilisation intensif, corrélé aux besoins du marché du travail. Répondre aux besoins en recrutement des entreprises des secteurs en tension est un enjeu majeur ; c'est tout le sens de ces différents dispositifs. Chaque jour, nous travaillons à renforcer l'attractivité de leurs métiers et à valoriser l'investissement dans les compétences, afin de permettre aux entreprises de répondre plus efficacement aux problématiques qu'elles rencontrent.

