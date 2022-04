Lime renouvelle sa flotte de vélos en libre-service avant l'arbitrage métropolitain

Adieu le rouge, les vélos passent au vert. L'opérateur californien Lime va progressivement renouveler sa flotte bordelaise avec de nouvelles bicyclettes électriques pour remplacer ses anciens modèles ainsi que ceux de la marque Jump. Les vélos rouges, propriété d'Uber jusqu'en 2020, seront relookés avant d'être envoyés dans une autre ville européenne.

600 nouveaux vélos vont être parachutés dans Bordeaux, soit le même effectif que Lime possédait jusqu'ici. Principale innovation : l'harmonisation de la batterie amovible avec les trottinettes, pour faciliter leur logistique de rechargement. L'opérateur a d'ailleurs entamé un rapprochement avec la startup bordelaise Gouach qui s'active pour développer des batteries au lithium facilement réparables. Les concurrents de Lime sont aussi sur la piste selon la jeune entreprise.

Pour appuyer son opération, la Californienne emménage dans un nouvel entrepôt de 700m² dans le quartier de Bacalan, au nord de Bordeaux. Au total, 12 personnes y sont employées en CDI. La firme ne prévoit pas de recruter. Du moins, pas tant que la métropole n'aura pas rendu son verdict.

Tarifs solidaires

L'Appel à manifestation d'intérêt (AMI) voulu par Bordeaux métropole doit limiter à deux le nombre d'opérateurs par type de véhicule en libre-service. Jusqu'ici, ils sont 11 au total, dont 7 pour les trottinettes et 8 pour les vélos. La régulation doit s'accompagner d'un déploiement sur 23 communes - sans compter Bordeaux - de la première couronne et périurbaines, où le free-floating est aujourd'hui absent.

Pour éviter de devoir quitter la ville comme en 2018, Lime veut jouer la carte sociale en proposant des tarifs dits solidaires, à destination des étudiants et des usagers défavorisés. Comme l'envisage le concurrent Bird. Ou en limitant le stationnement des véhicules aux seuls emplacements prévus par la métropole. Ce que l'autre opérateur Bolt fait déjà. Mais aussi via un partenariat avec La Cloche, une association qui lutte contre l'exclusion. Les signes de bonne volonté s'accumulent et se répètent dans ce marché hyper-concurrentiel. La sélection de l'AMI sera, elle, dévoilée en mai avant une application au 1er septembre 2022.