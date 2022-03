L'offre estivale de l'aéroport de Bordeaux se rapproche un peu plus de celle d'avant crise

La saison estivale 2022 du transport aérien a débuté ce dimanche 27 mars et durera sept mois jusqu'à fin octobre. Après deux étés marqués par la pandémie de Covid-19, l'aéroport de Bordeaux espère se rapprocher autant que possible des niveaux d'avant crise : de 2,3 millions de passagers en 2020, le trafic a rebondi à trois millions en 2021 et, selon les prévisions, devrait atteindre cinq millions en 2022. Un regain de santé mais cela reste encore loin des plus de sept millions enregistrés en 2019, record absolu.

L'atteinte de cet objectif passe nécessairement par une saison estivale réussie et l'aéroport bordelais en est bien conscient au moment même où les compagnies low cost rivalisent de promotions flash, proposant de traverser l'Europe pour quelques dizaines d'euros. Pour la saison 2022, 89 destinations, dont 67 européennes, dans 23 pays seront proposées par 24 compagnies aériennes au départ de Bordeaux. C'est douze destinations de plus que l'an dernier mais 23 de moins qu'avant la crise. Pour l'été 2019, Bordeaux-Mérignac permettait de rallier 112 villes dans 31 pays grâce à 34 compagnies.

Les destinations au départ de Bordeaux pour l'été 2022. Cliquez sur l'image pour agrandir (crédits : Aéroport de Bordeaux).

Parmi les nouveautés de la saison 2022, qui représente donc autour de 80 % de celle de 2019, la plateforme dirigée par Simon Dreschel met en avant les destinations ensoleillées, Méditerranée et Maghreb en tête mais aussi la liaison vers Montréal, au Canada. Cinq destinations inédites sont notamment au programme de la compagnie low-cost Ryanair, qui vient d'acter le retour à Bordeaux d'un 3e appareil : Saint-Jacques de Compostelle, en Espagne, Brindisi, Trapani et Alghero, en Italie, et Zadat, en Croatie. De son côté, Volotea desservira Florence et Athènes. Enfin, sept lignes directes permettent de se rendre au Maroc et en Algérie et Turkish Airlines dessert à nouveau Istanbul.

