Catalent inaugure Phoenix, son centre européen du biomédicament à Limoges

Spécialisée depuis plus de 45 ans dans la fourniture de médicaments injectables, l'usine Catalent Biologics de Limoges (Haute-Vienne) a lancé un ambitieux programme de mutation technologique dénommé "Phoenix". Le site change de dimension avec l'installation d'une ligne de production qui rendra le pays un peu moins dépendant vis-à-vis des états qui produisent des biomédicaments. Avec un investissement de 34 millions d'euros, le groupe américain mise sur l'avenir en dotant ce site d'un service supplémentaire. L'usine travaillait jusqu'à présent en sous-traitance pour des industriels de la pharmacie, remplissant des seringues avec des produits qui étaient fournis. Cette nouvelle ligne de remplissage de solutions injectables stériles va lui permettre de participer au développement de nouvelles molécules.

Avec cet investissement, cette unité devient un centre européen d'excellence pour le développement de formulations biologiques. Ce programme a été soutenu à hauteur de 1,8 million d'euros par France Relance accompagnant la diversification de ce site menacé de fermeture en 2019.

De nouvelles molécules pour soigner les patients

Reprise par Catalent en 2007, cette unité fondée en 1977 assurait le remplissage d'une solution injectable en seringue commercialisée par Pfizer. La fin de son contrat, programmée cette année, a contraint les dirigeants du groupe à définir une nouvelle stratégie industrielle axée sur la recherche et le développement de formulations biologiques.

"Nous disposons désormais d'une capacité de production permettant de produire annuellement dix millions de seringues, de flacons et de cartouches qui se trouvent dans les auto-injecteurs" annonce Florent Mouriéras, le directeur du site. "Ces nouvelles molécules en cours de développement auront un impact positif sur la vie des patients qui ne sont aujourd'hui pas suffisamment traités. Cela pourra être de l'ARN messager, des anti-corps monoclonaux et toutes les nouvelles technologies basées sur des molécules biologiques, le spectre est donc très large."

Un outil industriel rare en France

Cet équipement, incontournable entre le développement du médicament et sa fabrication, a été mis au point par le groupe allemand Optima. Moins de cinq sociétés bénéficient d'un tel outil dans l'Hexagone. "Et il n'y a pas de machine aussi neuve en France", précise le directeur. L'Europe est leader en matière de développement de molécules biologiques et la France se situe au troisième rang européen. La production devrait donc rapidement croître sur ce site avec la signature, à court terme, de nouveaux contrats. "Nous n'avons pas en France la capacité de pouvoir aider des startups, des biotechs et des big pharma à développer de nouvelles molécules", ajoute Florent Mouriéras. "Notre objectif est donc d'accompagner ces sociétés en France et en Europe dans la phase clinique."

Pour Florent Mouriéras (au centre), cet investissement place le site de Limoges parmi les références dans ce domaine en Europe. (Crédits : C. Mérigaud / LT)

Deux contrats ont été signés avec des sociétés avant même que cette ligne ne soit opérationnelle et d'autres sont en cours de signature. Pour Mike Riley, président de Catalent Biotherapeutics, "cet investissement a transformé le site de Limoges en un site de classe mondiale pour soutenir le développement de médicaments biologiques en phase précoce ou commercialisés à petite échelle et offrir aux clients des services intégrés pour accélérer leurs programmes jusqu'à leur mise sur le marché." L'unité travaillera en collaboration avec les autres sites Catalent implantés en Europe et aux Etats-Unis afin de fournir des solutions injectables pour un large éventail de thérapies.

80 recrutements d'ici 2025

Le site a été totalement modernisé et s'étend à présent sur 5.200 m2. Les deux laboratoires d'analyse et de contrôle de la qualité ont également été modernisés, ce qui représente près de sept millions d'euros sur un total de 34 millions. Pour accompagner sa montée en puissance, l'industriel va recruter 80 salariés d'ici 2025, des profils doctorants, ingénieurs et techniciens de laboratoire portant son effectif à 250. Quinze embauches ont été réalisées sur cette unité qui compte 167 salariés pour un chiffre d'affaires de 20,8 millions en 2021. La Région a soutenu ce programme à hauteur de 2,8 millions d'euros, la communauté urbaine Limoges Métropole engageant 800.000 euros pour les aménagements extérieurs.

