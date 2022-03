Anne-Catherine Guitard prend les commandes d'Aérocampus Aquitaine

Une page se tourne au sein d'Aérocampus Aquitaine. La structure créée en 2011 à Latresne (Gironde) pour développer la formation professionnelle dans la maintenance aéronautique annonce la nomination d'une nouvelle directrice générale. C'est Anne-Catherine Guitard, jusque-là directrice des opérations et relations internationales de l'école de commerce Kedge BS, qui prend la suite de Jérôme Verschave après son départ soudain en novembre dernier. Bruno Loubaresse assurait l'intérim depuis.

Lire aussi 4 mnPour ses dix ans, Aérocampus vise l'international et les métiers des jets privés

Titulaire d'un Master 2 en "Traduction et documentation scientifique anglais- espagnol en énergies renouvelables et développement durable, Anne-Catherine Guitard est également diplômée de l'Institut européen de la qualité totale. Aérocampus met en avant "ses expertises et son parcours durant ces 20 dernières années tant dans l'industrie que dans le monde académique en France et à l'international".

Se développer à l'international

La nouvelle directrice générale a en effet assumé des fonctions de direction au sein de l'école de commerce Antaxia, de l'école d'ingénieurs Junia, qui porte un projet de vaste campus à Bordeaux Euratlantique, puis de Kedge BS. Elle a également travaillé pendant trois ans, il y a une vingtaine d'année, chez Zodiac Nautic. En parallèle, précise Aérocampus, elle a été en charge de la relecture d'articles scientifiques à l'Institut national universitaire Jean-François Champollion, à Albi. Enfin, Anne-Catherine Guitard est membre de l'International Advisory Board d'Aston Business School, du CBSOA (Club Bordeaux Sud-Ouest Afrique), d'Eurocham (Conseil des investisseurs européens au Sénégal).

Sa mission aux commandes d'Aérocampus sera notamment "d'assoir son développement tant en France qu'à l'international". L'association Aérocampus Aquitaine, créée en 2011 et financée à hauteur de 25 % par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, emploie une soixantaine de salariés en direct auxquels s'ajoutent des personnels de l'Education nationale et des intervenants indépendants. Centrée sur les métiers de la maintenance aéronautique et spatiale, elle dispense de la formation initiale (300 élèves dont la moitié en apprentissage) et continue. Aérocampus dispose d'un espace de 26 hectares sur le château de Latresne, d'un centre dédié au câblage à Saint-Médard et de l'agrément 147 délivré par l'Agence européenne de sécurité aérienne pour qualifier ses formations. La formation continue se fait principalement pour le compte des grands noms du secteur tels que Thales, Dassault, Sabena, Safran, Airbus ainsi que des compagnies aériennes françaises et étrangères.

Lire aussi 8 mnAirbus inaugure son premier campus européen de pilotes d'avions en Charente

Départ de Jérôme Verschave

Anne-Catherine Guitard succède à Jérôme Verschave qui a dirigé et incarné Aérocampus pendant dix ans avant de soudainement quitter la structure en novembre en conflit avec son employeur. Les deux parties ne souhaitent pas s'exprimer sur cet épisode. Depuis le début de l'année 2022, Jérôme Verschave s'est reconverti en consultant en lançant sa propre entreprise JV Connexion. Objectif : mettre à profit son expérience et son large carnet d'adresses - acquis Chez Thales, la ville de Pessac, le cabinet d'Alain Rousset à la Région Nouvelle-Aquitaine puis Aérocampus - pour accompagner les TPE et PME de tous secteurs dans leurs besoins de financement et de développement, notamment à l'international.

Un créneau sur lequel est déjà positionné un autre ancien collaborateur d'Alain Rousset : Thibaut Richebois, qui a lancé TR2i après notamment sept ans au poste de directeur général adjoint de l'économie et de l'emploi à la Région Nouvelle-Aquitaine.

Lire aussi 4 mnFerrocampus investit 7,9 millions d'euros dans la formation aux trains de demain