Rénovation énergétique : le groupe Weck s'implante à Bordeaux et recrute

Qu'est-ce qui pousse un groupe, implanté depuis 40 ans dans le Lot-et-Garonne, à migrer soudain pour la capitale régionale Bordeaux ? "J'ai besoin de nouveaux talents que je n'arrive pas à faire venir à Marmande" répond simplement Christophe Weck. Le marché de l'emploi fourmille effectivement davantage en Gironde. Le groupe du même nom qu'il dirige, créé en 1980, compte des activités diversifiées dans le secteur de la performance énergétique des bâtiments : développement d'un isolant biosourcé, travaux d'isolations sur maisons individuelles ou professionnels mais aussi une offre d'expertise et de réalisation sur la rénovation énergétique.

Une diversification qui lui permet d'afficher une croissance certes ralentie par la crise de Covid-19, mais toujours élevée, autour de 15% sur les deux dernières années. Si bien que pour encadrer ces différents domaines d'action l'entreprise de 260 salariés, répartis sur le territoire national, annonce de nouveaux recrutements. Une vingtaine doit être menée à Bordeaux en 2022 pour constituer une équipe structurante autour de la direction. A l'échelle nationale, 150 personnes seront embauchées pour assurer l'expertise à domicile destinée aux particuliers autour de la rénovation énergétique.

"La filière est en train de s'écrouler"

La bonne santé du groupe, qui a réalisé 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021, s'inscrit dans son plan de développement à cinq ans. Une stratégie qui s'appuie sur les dispositifs de modernisation thermique des bâtiments portés par l'Etat. "Mais c'est trop risqué de baser un plan stratégique en comptant entièrement sur les aides publiques. On mise également sur de la croissance externe, avec notre pôle qui s'adresse à l'industrie" fait valoir le président du groupe pour La Tribune.

L'entreprise vient d'ailleurs de racheter Enneo, spécialisée dans la valorisation des Certificats d'économies d'énergie (CEE). Des titres qui sont achetés par les entreprises polluantes et qui leur permettent de prouver qu'elles s'engagent à réduire leurs émissions de CO2, notamment sur l'aspect des performances thermiques des bâtiments. Le groupe Weck est payé via les CEE pour mener les travaux de rénovation. Mais les prix des CEE, décidés par l'Etat, ont chuté drastiquement fin 2021 pour se retrouver à leur plus bas niveau jamais atteint. "Toute la filière est en train de s'écrouler" observe, inquiet, Christophe Weck. Certains entreprises ont vu leur activité baissé de 70%. C'est loin d'être le cas pour le groupe Weck, puisque ses ressources sont largement diversifiées.

Neutralité carbone 2050

Avec la création de deux guichets uniques en 2021, l'un dédié aux professionnels et l'autre aux particuliers, l'entreprise propose une solution d'accompagnement dans les démarches de rénovation énergétique. Une façon de répondre aux besoins multiples des clients face à des politiques publiques qui se heurtent à leurs propres ambitions. "On ne peut pas résoudre des problèmes complexes avec des solutions simples. Tous les bâtiments sont différents les uns des autres, et on ne peut pas tout standardiser comme le veut l'Etat" pense le dirigeant. En accord avec les objectifs de transition écologique, le secteur du bâtiment doit atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. En France, 4,8 millions de logements sont mal isolés.

