Après le rachat d'Aqui ! , Keyop Média cherche des fonds pour étoffer son offre éditoriale

Quinze ans après sa création par Joël Aubert aux premiers jours des sites d'information pure player, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre pour le média régional Aqui !. Racheté fin décembre 2021 par le groupe Keyop Média, qui détient également les magazines Finance Mag et Say, le journal a atteint la rentabilité pour la première fois de son histoire avec 250.000 euros de chiffre d'affaires et devrait se voir doter de nouveaux moyens. C'est en tous les cas l'ambition de l'entrepreneur Guillaume-Olivier Doré, patron de Keyop Média et d'Elwin, qui vient de lancer une opération de financement participatif sur la plateforme bordelaise Happy Capital.

Lire aussi 3 mnGuillaume-Olivier Doré en passe de reprendre le média régional Aqui !

Objectif : 300.000 euros

"Avec trois titres, nous sommes désormais un mini groupe de médias qui veut aller chercher les moyens de ses ambitions. L'objectif est de développer Aqui ! et le groupe dans son ensemble", explique à La Tribune Guillaume-Olivier Doré. "Nous visions 100.000 euros au départ mais la campagne est très vite montée au-delà donc nous avons décidé de revoir nos ambitions à la hausse avec 300.000 euros".

Ouverte jusqu'à mi-mars, l'opération a déjà sécurisé 114.000 euros auprès d'une cinquantaine de personnes pour des tickets oscillant entre 500 et 10.000 euros. Parmi les plus gros investisseurs figurent les entrepreneurs bordelais David Ducourneau (Sport Aventures) et Jacques Froissant (Altaïdes) ainsi que des investisseurs connus tels que Philippe Fraysse (Slasher) et Julien Lopizzo (777 Corp).

Recrutements de journalistes

De nouveaux moyens qui ont déjà permis d'accueillir chez Keyop Média Christelle Collenot, au poste de directrice générale, et Cyrille Pitois, au poste de directeur des rédactions. Le recrutement d'un commercial est également prévu tout comme le renforcement de l'équipe éditoriale avec des recrutements de journalistes titulaires et pigistes. Aqui ! devrait conserver son modèle de pure-player gratuit, qui attire 600.000 visiteurs uniques par an, tout en déployant une offre payante : "Aqui ! restera gratuit pour ses contenus actuels et une offre freemium sera développée pour les contenus supplémentaires", précise Guillaume-Olivier Doré qui entend renforcer l'offre d'Aqui ! vers "la couverture de l'économie sociale et solidaire (ESS), des collectivités, de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans tous les territoires de la Nouvelle-Aquitaine".

Keyop Média est détenu par Guillaume-Olivier Doré (66 %), les anciens actionnaires d'Elwin (18 %), ceux d'Aqui Presse (11 %) et deux industriels, dont NetMédia Group, (5 %). Le tout pour un investissement de l'ordre de 500.000 euros. La valorisation retenue pour l'opération de financement participatif est d'un million d'euros, soit 9,90 € par action, pour un montant minimal de 500 euros par investisseur.