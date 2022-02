Bordeaux désignée capitale européenne du tourisme intelligent

Après un exercice 2020 catastrophique marqué par une chute de -75 % de son activité , Congrès et expositions de Bordeaux (CEB) a relevé la tête en 2021 grâce à une activité très intense de septembre à décembre dernier, dont notamment trois gros congrès professionnels - l'Union sociale pour l'habitat , les experts comptables et les vétérinaires - mais aussi Electric Road ou UAV Show . "On a accueilli 200 évènements en quatre mois contre 320 en 2019. La fin d'année 2021 a donc été très intense ! Puis les annonces gouvernementales de décembre ont entraîné beaucoup d'annulations en janvier et février, dont le Jumping international de Bordeaux. Pour la suite, l'année 2022 s'annonce très bien !", indique Stéphane Kintzig, le directeur général de CEB. Soutenu financièrement par la Métropole et l'Etat, CEB espère maintenant sortir pour de bon de la crise sanitaire : "la fin d'année 2021 nous a montré tout le sens de notre métier avec l'énorme besoin des gens de se retrouver. C'est très positif pour le moral des équipes !", glisse Stéphane Kintzig. Parmi les gros rendez-vous de 2022 : la Foire internationale de Bordeaux du 21 au 29 mai, Electric Road du 29 juin au 1er juillet et Vinitech-Sifel du 29 novembre au 1er décembre.

