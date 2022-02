French Tech 120 : pas de nouvelles têtes en Nouvelle-Aquitaine

Après deux représentants en 2020 et autant en 2021, trois startups de Nouvelle-Aquitaine figurent dans le French Tech 120 en 2022, dont la composition a été dévoilée ce mardi 1er février par Cédric O, le secrétaire d'Etat au Numérique. Pas de quoi susciter des cocoricos pour autant puisqu'il s'agit en réalité de trois entreprises déjà sélectionnées en 2020 (Treefrog Therapeutics qui signe son retour) ou en 2021 (Geosat et Ultra Premium Direct).

Trois belles réussites technologiques ou commerciales - Treefrog et Ultra Premium Direct ont signé les deux plus grosses levées de fonds régionales de 2021 - qui peinent à cacher une réalité : aucun nouvelle entreprise ne figure dans ces deux programmes nationaux. Fondés avant tout sur les montants levés et l'hypercroissance, ils n'ont, il est vrai, pas vocation à être renouvelé tous les ans. Le millésime 2022 voit ainsi seulement un tiers de nouveaux entrants au niveau national. Le fait de figurer à nouveau dans ce classement démontre donc également la dynamique des trois lauréats régionaux dans la durée. Sélectionnée en 2020, Loisirs Enchères n'a plus été retenue depuis.

En comparaison, cette année, Auvergne-Rhône-Alpes compte six représentants et l'Occitanie cinq.

"Je salue cette continuité, avec deux représentants qui restent dans le classement et un autre qui fait son retour, et la diversité de leurs activités : biotechnologie, distribution et e-commerce et services logiciels et matériels. J'y ajoute les huit entreprises du Next 40 qui sont implantées à Bordeaux, dont particulièrement Back Market. Au total, on peut donc compter douze représentants ce qui correspond au poids de la Nouvelle-Aquitaine", réagit Cyril Texier, le président de French Tech Bordeaux.

Soulignant le faible nombre d'entreprises dirigées par des femmes, seulement 16 % dans le millésime 2022, il espère voir figurer en 2023 de nouvelles locomotives régionales telles que Tehtris, à Mérignac, ou encore Sellsy, à La Rochelle, qui vient de lever 55 millions d'euros.

"On peut effectivement déplorer qu'il n'y ait pas de nouveaux représentants mais j'ai tendance à voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Il y a aussi de très belles entreprises qui ne souhaitent pas figurer au classement et plusieurs représentants du Next40 qui sont bien installés à Bordeaux", observe également Guillaume-Olivier Doré, le vice-président de French Tech Bordeaux.

La région bordelaise se positionne en effet toujours comme base arrière d'un certains nombres de licornes et représentants du Next40 avec des implantations, parfois conséquentes, de grosses startups telles que Back Market, Deezer, ManoMano, Mirakl, MWM, Recommerce ou encore Lydia et Malt. Des entreprises en pleine croissance qui viennent notamment y puiser des développeurs et autres profils de métiers numériques très recherchés.



Faute de pouvoir mettre en avant de licornes en puissance ni même de véritables scale-up locales, French Tech Bordeaux et les six communautés French Tech de Nouvelle-Aquitaine avaient d'ailleurs pris les devant dès l'automne dernier en mettant sur pied le NA20. Ce programme créé ad hoc et dévoilé en novembre 2021 repose sur des critères volontairement différents de ceux du Next 40 et French Tech 120 pour identifier et soutenir "des startups à impact positif". Il y est ainsi question autant de performances économiques que d'impact sociétal ou environnemental.

Les trois startups sélectionnées en 2022 au French Tech 120 :

Geosat

Basée à Pessac (Gironde), Geosat 3D est une entreprise de géomètres experts spécialisée dans la modélisation 2D et 3D et la cartographie. Trois ans après avoir levé 10 millions d'euros, la société de 570 salariés, dont près de 200 en Gironde, a réalisé 31.5 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 (+21 %). Elle a également mené plusieurs acquisitions ces dernières années en France et à l'étranger et affiche près de 40 % de croissance annuelle depuis 2013. "Cette croissance est inscrite dans notre ADN puisque nous sommes en très forte croissance depuis 2011-2012. C'est donc un facteur que nous avons intégré dans le fonctionnement normal de l'entreprise", expliquait l'an dernier à La Tribune Mathias Saura, le président de l'entreprise, qui prévoit 150 recrutements en 2022.

Treefrog Therapeutics

Souvent présentée comme la startup disposant des dirigeants et des savoir-faire parmi les plus prometteurs de Nouvelle-Aquitaine, Treefrog Therapeutics a levé 64 millions d'euros en septembre 2021. Objectif : cultiver à grande échelle des cellules souches (pluripotentes induites), dans des délais réduits et avec un niveau élevé de qualité, pour briser un verrou médical historique, et traiter des pathologies aujourd'hui incurables telles que la maladie de Parkinson. Des premiers essais sur l'Homme sont prévus pour 2024. Basée à Pessac (Gironde), Treefrog est aussi appelée à jouer un rôle central dans la stratégie régionale de développement des biotechnologies.

Ultra Premium Direct

Fondée en 2013 par Sophie et Matthieu Wincker, l'entreprise est spécialisée dans la vente directe en ligne de croquettes et autres aliments pour chiens et pour chats fabriqués en France. Avec 68 millions d'euros apportés par le fonds d'investissement Eurazeo Brands au printemps 2021 en échange de la majorité du capital, Ultra Premium direct, basée à Agen (Lot-et-Garonne), a signé la plus grosse levée de fonds de Nouvelle-Aquitaine l'an dernier. Forte de plus de 200.00 clients dont 70.000 abonnés, elle nourrit aujourd'hui des ambitions européennes. L'entreprise a réalisé 30,7 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2021 (+48 %) et vise un nouveau bond à 46 millions d'euros en 2022 ! Elle emploi désormais 115 salariés et prévoit une cinquantaine de recrutements cette année avec le lancement de son activité en Italie.

