Le Landais Api’Up, un développement durable dans tous les sens du terme

L'année 2022 marque une nouvelle étape dans le développement d'Api'Up. Cette entreprise d'insertion créée en 2012 à Capbreton (Landes) par huit personnes, dont sa directrice Valérie Fernani, quittera d'ici un an les locaux qu'elle occupe depuis 2014.

"Nous sommes vraiment trop à l'étroit. Situés en zone d'habitation, les locaux n'étaient en réalité dès le début pas très adaptés à nos deux activités. Le service de collecte de déchets auprès de PME et d'autres acteurs locaux génère du trafic", pointe Valérie Fernani, en déambulant au milieu des tas de papiers, d'ampoules, de canettes et des 24 autres types de déchets collectés dans un rayon de 200 kilomètres.

Ces derniers sont triés pour être remployés ou recyclés par des industriels partenaires. Trois déchets sont "upcyclés" - c'est-à-dire revalorisés en objets avec une plus-value esthétique et marchande - sur place : le textile, le cuir et le bois. Les chutes de textile sont collectées notamment auprès du fabricant de mobilier de bureau Sokoa de Hendaye (Pyrénées-Atlantiques), le cuir auprès de cinq entreprises de maroquinerie et de sellerie et celles de bois de parquet le sont auprès d'un fabricant local dont le nom n'est pas non plus révélé. Les derniers déchets sont magnifiés sous forme de tables, chaises et placards : "pour l'activité de menuiserie, nous avons été obligés de créer des salles chauffées pour que le bois puisse sécher correctement", ajoute-t-elle.

Lire aussi 5 mnÀ Cap Ecologia, Suez et Pau bâtissent un ambitieux projet d'énergie circulaire

Api'Up combine économie circulaire et économie sociale et solidaire (crédits : Annelot Huijgen).

"Valoriser les matériaux et les hommes"

Un comble pour cette cheffe d'entreprise qui a fait du développement durable -dans tous les sens du terme- son leitmotiv : chez Api'Up, de son nom complet "Association de promotion de l'insertion par l'environnement, le développement durable et l'upcycling", l'objectif est de relier économie solidaire et circulaire afin de "valoriser à la fois les matériaux et les Hommes".

Cette quête, Api'Up la poursuivra donc à Saint-Geours-de-Maremne, à vingt kilomètres de Capbreton, où la construction de l'usine (850 m2), complétée par des bureaux au sein du technopole voisin Domolandes, doit débuter début 2022 et se terminer en fin d'année. Entre 700.000 et 900.000 euros y seront consacrés, soit l'essentiel du budget de 1,4 million d'euros mobilisé auprès, entre autres, du Département des Landes, de la Région Nouvelle-Aquitaine et de l'Ademe.

La part restante est consacrée aux différents projets de recherche menés par Api'Up, dont deux des 31 salariés sont chercheurs à l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Ces derniers travaillent, avec l'IUT science et génie des matériaux de Mont-de-Marsan, surtout sur le cuir, une matière pour laquelle Api'Up a initié la filière de collecte et de valorisation Écoval Cuir en Nouvelle-Aquitaine. "Cette matière est bien plus complexe que le bois, car d'une peau à une autre, les propriétés sont différentes. Le potentiel est immense : moins de 5% des chutes sont actuellement valorisées", précise la dirigeante.

Lire aussi 5 mnLe groupe Rioland implante une maroquinerie en Creuse avec 300 emplois à la clef

Nouveaux matériaux

Un nouveau matériau à base de cuir vient d'être mis au point : baptisé "granispher" en raison de son aspect granulé, ce composite de morceaux de cuir tenus par un liant écologique revêt les panneaux acoustiques d'Ospher, la marque de mobilier haut de gamme et modulable qu'Api'Up vient de créer.

"Nous avons fait appel au designer aquitain Frank Rodrigue et l'agence de design parisienne Studio La Racine pour développer cette marque pour les professionnels. Notre bureau d'études se fera un plaisir de les accompagner dans l'aménagement sur-mesure de leurs espaces", détaille Valérie Fernani.

Api'Up vend désormais aussi ce service, plutôt que seulement des meubles, certes avec un style et une philosophie particulière et fabriqués en France, mais à des prix plus élevés que d'autres.

Alors que l'entreprise fabrique depuis le début environ un millier de meubles par an, elle observe un engouement grandissant. La nouvelle usine permettra d'augmenter la cadence de l'activité menuiserie, tout en raccourcissant les délais de production. Alors que l'utilisation de deux autres matériaux innovants, respectivement à base de déchets de polypropylène (utilisé pour des emballages) et de contre-plaqué, est prévue pour 2022, la nouvelle usine permettra aussi d'imaginer un éventail de produits plus large. "Nous resterons un atelier qui permet de découvrir des métiers et non pas une vraie unité de production", pointe la directrice de l'association, dont le nom n'est pas pour rien proche du «happy» (heureux) en anglais.

Lire aussi 4 mnReborn investit dans son usine pyrénéenne pour recycler davantage d'emballages plastiques