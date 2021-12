Vignobles Gabriel & Co devient le premier collectif vinicole français certifié commerce équitable

Rayonnant depuis Saint-Aubin-de-Blaye (Gironde), Vignobles Gabriel & Co s'est vu décerner en septembre la certification commerce équitable Ecocert Fair for life (Pour une vie juste -Ndlr). Une première en France pour un acteur vinicole, souligne la direction de cette entreprise installée dans le Blayais, sur la rive droite de l'estuaire, et qui se définit comme une structure hybride.

Parce que si son nom évoque celui d'une entreprise privée classique et qu'elle a le statut de maison de négoce, Vignobles Gabriel & Co fonctionne comme un collectif de 34 vignerons indépendants souligne à La Tribune Jean-François Réaud, dirigeant de l'entreprise. Vignobles Gabriel & Co achète la production de ses vigneron adhérents et se charge aussi de la distribution, d'où son statut de maison de négoce.

Un tiers de vignerons Bio et 100 % en HVE 3

"Nous contrôlons la variabilité de la qualité des différentes productions des vignerons associés par le biais de dégustations à l'aveugle, qui sont supervisées par un cabinet indépendant. Parce que nous avons construit un référentiel pour garantir la qualité de nos produits. Les prix d'achat sont également calculés par une structure indépendante et nous achetons le vin bien au-dessus des prix planchers pratiqués par le négoce bordelais. Tous nos vignerons sont indépendants, c'est un prérequis. Nous avons un tiers de vignerons bio, bientôt la moitié, et l'ensemble des membres de notre collectif est labellisé en HVE 3 (haute valeur environnementale au grade le plus élevé)", éclaire Jean-François Réaud.

L'organisme Ecocert précise notamment que la certification Fair for life garantit un prix d'achat équitable supérieur à celui du marché ; un mécanisme de protection pour les producteurs en cas de crise, c'est le prix minimum (garanti et calculé sur la base des coûts de production) ; des conditions de travail décentes et sûres tout au long de la filière, ou encore des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement, qui encouragent la transition vers l'agriculture biologique.

Jean-François Réaud, dirigeant de Vignobles Gabriel & Co (crédits : Stéphane Zamanski)

Un commerce équitable nécessaire aussi en Gironde

"Cette certification commerce équitable c'est différent de l'aide aux pays en voie de développement mais il faut savoir qu'à Bordeaux il y a des vignerons qui ne s'en sortent plus ! Vignoble Cabriel & Co a un statut de maison de négoce mais c'est une structure hybride parce que nous sommes des vignerons indépendants. Nous disposons d'une coopérative universelle de matériel agricole (Cuma), qui nous permet de nous équiper de matériel de pointe. Et à chaque fois qu'il y a un investissement de la Cuma, 1 % de notre chiffre d'affaires est versé dans un pot commun dans le cadre de Fair for life", déroule Jean-François Réaud.

En 2021 Vignoble Gabriel & Co devrait réaliser un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros.

Tout est parti d'un petit vignoble sans grand avenir

Cette maison de négoce pas comme les autres s'est créée et développée pendant une trentaine d'années au fil de l'eau, sans planification préalable, après que Jean-François Réaud a décidé de reprendre en mains le domaine familial du Grand moulin, un petit vignoble de sept hectares situés à Saint-Aubin-de-Blaye, qui menaçait de péricliter.

"A la fin des années 1980, il n'y avait presque plus de vigne dans le Nord Blayais et pas beaucoup de qualité non plus, puisqu'on y cultivait que de l'uniblanc pour le cognac. J'avais compris que faire du vin n'est pas trop compliqué, mais que le vendre c'est très dur. Surtout sans un business plan solide. Il ne me restait plus que sept hectares de vigne. Le cognac se vendait mal et j'ai décidé de restructurer ce petit vignoble familial, en plantant du cabernet-sauvignon, du merlot, etc.", rembobine pour La Tribune Jean-François Réaud.

Les premières bouteilles sortent du vignoble restructuré en 1992 et le jeune vigneron enchaîne salons et foires, sans aucun résultat tangible. C'est ainsi que dès le départ Jean-François Réaud se retrouve dans la peau d'un vigneron en crise.

50 % du CA à l'export : faire mieux en Allemagne et Scandinavie

Après avoir rencontré à Bordeaux le représentant de Carrefour pour les vins, Jean-François Réaud va constituer avec ses quatre amis vignerons une première gamme de vins, qui va pouvoir être écoulée par la grande distribution. Une trentaine d'années plus tard ce "Club des cinq"s'est transformé en "Club des trente-quatre". Cette maison de négoce du Blayais vend désormais 50 % de ses six millions de bouteilles produites annuellement sur le marché français. Le reste part principalement au Japon et aux Etats-Unis, mais les associés veulent pousser les ventes notamment en Allemagne et Scandinavie.

Maison Gabriel & Co est désormais capable de produire six petites cuvées différentes. En pointe dans le commerce équitable, Jean-François Réaud se félicite de voir d'autres acteurs du marché, comme les Vignerons de Buzet s'y lancer à leur tour.

