En excédent commercial, la Nouvelle-Aquitaine mobilisée pour continuer à booster l'export

La Nouvelle-Aquitaine n'a pas à rougir de l'activité de ses entreprises à l'export ! "Alors qu'au niveau national, les exportations ont chuté de -16 % en 2020, elles étaient en baisse de -9 % sur un an en Nouvelle-Aquitaine", a rappelé Christophe Lecourtier, directeur général de Business France qui a dressé le bilan, ce lundi 29 novembre, de l'export en 2020 dans les locaux de la société Argolight à Pessac.

Dans le détail, les exportations se sont élevées à 21,9 milliards d'euros contre 24,1 milliards un an plus tôt. Cette chute a concerné les secteurs les plus impactés par les confinements aux quatre coins de la planète : les services des boissons (-15,9 %), les produits de la construction aéronautique et spatiale (-14,1 %), les appareils de mesures, d'essais et de navigation (-20,9 %) ainsi que les équipements pour automobiles (-19,5 %). A l'inverse, les exportations de produits pharmaceutiques ont enregistré une forte hausse en 2020 (+27,9 %). Il s'agit d'ailleurs du seul produit à enregistrer une hausse. "Les boissons et produits de la culture et de l'élevage sont les premiers produits exportés", a également rappelé Alain Rousset, président de Région. Ils représentent un cinquième du total des exportations régionales.

1er rang en termes de croissance de son excédent

Résultat, avec 255 millions d'euros d'excédent commercial l'année dernière, la Nouvelle-Aquitaine se classe au quatrième rang des régions excédentaires, derrière le Grand-Est, la Bourgogne-France-Comté et l'Occitanie. Elle se situe en revanche au premier rang des régions françaises en termes de croissance de son excédent commercial, en hausse de +134 % par rapport à celui enregistré en 2019 !

"Nous avons su réagir pour que l'international ne soit pas le parent pauvre de la relance, l'objectif étant de redonner envie. Des outils financiers ont été mis en place et la Nouvelle-Aquitaine a notamment été très utilisatrice des chèques relance export puisque 10 % des chèques ont été attribués à des entreprises de la région", a témoigné Christophe Lecourtier.

Le chèque relance export prend en charge jusqu'à 50 % des dépenses d'une prestation d'accompagnement à l'international pour les PME et ETI françaises. Parmi les autres outils mis à la disposition des entreprises dans le cadre du plan de relance export, figurent également les chèques relance VIE (volontariat international en entreprise) d'un montant de 5.000 euros pour intégrer un jeune talent et développer un marché à l'international ; un renforcement des outils de financement export ou encore une assurance prospection adaptée et rénovée comprenant un volet accompagnement (APA). Les dispositifs mis en place restent d'actualité. Le gouvernement a en effet a annoncé, à la rentrée de 2021, la prolongation des mesures du plan de relance export.

17 conseillers export en Nouvelle-Aquitaine

La Team France export, qui rassemble depuis janvier 2019 toutes les solutions publiques proposées par les régions, les services de l'Etat, Business France, les Chambres de commerce et d'industrie et Bpifrance pour simplifier et optimiser l'accompagnement, reste donc mobilisée.

"17 conseillers à l'international sont présents auprès des entreprises sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine. Depuis 2019, sur plus de 4.000 entreprises suivies par des conseillers de la région, 800 ont été préparées et autant ont été projetées à l'international. En conclusion, le travail a été positif, l'objectif étant d'atteindre plus d'exportateurs et plus d'exportations", a déclaré Jean-Claude Fayat, président de CCI International Nouvelle-Aquitaine.

La Team France Export incite donc les entreprises néo-aquitaines à y recourir massivement.

La société Argolight qui a mis au point des solutions pour fiabiliser les données produites par les microscopes de fluorescence a, pour sa part, bénéficié d'un peu plus de 120.000 euros de la Région (aides Cap international et Talent Export) ainsi que du chèque relance export et, au cours des dernières années, d'un peu plus de 125.000 euros (aides Pass Export, à l'innovation et au recrutement).

"Malgré notre sujet très technologique, nous restons une TPE avec des problématiques d'argent et de ressources humaines. Or, on monte rapidement sur des montants de 10.000 ou 15.000 euros en matière d'export. Les aides dont nous avons pu bénéficier nous ont donc permis d'accéder à l'export qui est stratégique pour nous et d'y aller vite. Nous avons, par exemple, suivi des formations sur le business au Japon. Nous avons également eu accès à des ressources documentaires pour aider à la prise de décision", témoigne Gautier Papon, co-fondateur de l'entreprise.

Parmi les signes encourageants, à la mi-novembre, la Team France Export enregistrait une augmentation de 70 % des entreprises projetées à l'export par rapport à l'année 2020.