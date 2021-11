Frédéric AUDRAS, Responsable de la division Développement urbain, aménagement et logement · AFD - Agence Française de Développement, et

Jana REVEDIN, Présidente fondatrice de Global Awards for Sustainable Architecture, et

11h40 : "A Bordeaux et ailleurs, les métropoles de demain" avec

Elkin VELASQUEZ, Regional Director of UN Habitat for Latin America and the Caribbean,

Pierre AOUN, Directeur Général du Groupe LP Promotion,

Hélène CHARTIER, Head of Zero Carbon Development, C40,

Freedom CHIMEREZ, The Green Mandate - Lagos, Nigeria