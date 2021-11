Salaires, fiches de poste, profils : French Tech Bordeaux publie un guide des métiers numériques

Très recherchés par les entreprises de toutes tailles et de tous secteurs mais aussi par les administrations et collectivités, la plupart des métiers du numérique sont en situation de plein emploi et même en pénurie de profils. Pour y voir plus clair sur ce marché de l'emploi en constante évolution, où le vocabulaire anglais s'entremêle avec les termes techniques, French Tech Bordeaux publie un imposant "Guide des métiers en startups".

Objectif : servir de boussole aux salariés, aux étudiants, aux personnes en recherche d'emploi et/ou en reconversion professionnelle mais aussi aux recruteurs et formateurs.

"Malgré la pénurie de profils, nous sommes face à des métiers encore méconnus, difficiles à expliquer avec beaucoup de termes techniques, d'acronymes, de mots anglais alors même que ce sont des métiers ouverts et accessibles à tous", pointe Philippe Métayer, le directeur général de French Tech Bordeaux, qui met en avant une démarche "de partage d'information dans un but pédagogique et collectif". Et l'idée est aussi de "permettre aux écoles, universités et à tous les organismes de formation initiale et continue de construire des programmes, des contenus et des parcours adaptés à la réalité du marché du travail", ajoute Philippe Métayer.

45 fiches métiers détaillées

Ce document d'une centaine de pages réalisé avec Externatic, Pôle emploi et l'Apec, est téléchargeable en accès libre. Il compile 45 fiches métiers réunies au sein de neuf domaines professionnels :

développement applicatif, web, mobile et design,

management et projet,

production, systèmes, réseaux et télécoms,

webmarketing

business development

data science

sécurité et cybersécurité

opérations

Chaque fiche détaille les missions du poste, l'environnement de travail, les qualités requises, les secteurs d'activités privilégiés, les évolutions professionnelles possibles et un baromètre indicatif des salaires pratiqués en fonction de l'expérience (de jeune diplômé à plus de dix ans d'expérience). Le tout accompagné de témoignages de professionnels en poste qui décrivent leurs métiers et d'une flopée de chiffres sur le marché de l'emploi local et les profils les plus recherchés par les recruteurs.

French Tech Day et Job Connect le 18 novembre

Dans le sillage de la publication de ce guide, French Tech Bordeaux organise le jeudi 18 novembre son évènement annuel dédié à l'écosystème numérique local. Une nouvelle édition du Job Connect est prévue avec plus de 450 offres d'emplois à pourvoir en CDI (400), CDD (20), contrats d'apprentissage (40) et stages (80) dans des entreprises bordelaises mais aussi de toute la région Nouvelle-Aquitaine réunies dans les six communautés French Tech. Une vingtaine d'offres de porteurs de projets ou de doctorants cherchant des associés pour lancer leur entreprise seront également présentées.

Déjà près de 1.400 candidats se sont inscrits sur la plateforme dédiée et 440 rendez-vous sont programmés en visio les 18 et 19 novembre. Plus de la moitié des offres d'emplois sont des profils techniques tandis que le reste se répartit entre des postes marketing, RH, design, fonctions supports, communication et des compétences commerciales. Du côté des candidats, seulement 25 % des inscrits le sont sur des profils tech, preuve de la pénurie croissante sur ces métiers.

"On observe beaucoup de demandes pour des profils de responsables des ventes à l'export ou encore de custom success manager. Ce métier, encore peu connu, consiste à accompagner le déploiement du produit chez les clients et à assurer le dialogue sur les nouvelles fonctionnalités en étant à l'interface du client, de l'équipe commerciale et de l'équipe technique", illustre Philippe Métayer.

Sur le fond, l'évènement de French Tech Bordeaux s'articulera autour de quatre temps forts :

une matinée dédiée à l'entrepreneuriat pour tous

une table-ronde sur le recrutement des startups

une table-ronde sur le thème "Comment devient-on une startup du French Tech 120 ?" avec notamment Clara Chappaz, la nouvelle directrice de la Mission nationale French Tech

une session de pitchs de dix startups bordelaises prometteuses créées depuis 2019

