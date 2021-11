Gérard Gomez élu président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine

Parmi les 300 artisans élus dans les douze départements de Nouvelle-Aquitaine le 20 octobre dernier, 96 composent la Chambre de métiers et de l'artisanat de région (CMAR), soit huit élus par département. Réunis en assemblée générale constitutive, ce mercredi 3 novembre, ils ont procédé à l'élection du président régional. C'est Gérard Gomez, tête de liste de la La Voix des artisans (soutenue par l'U2P, la Capeb, la Cnams et la CGAD), qui a été élu à la présidence pour un mandat de cinq ans.

Président sortant de la CMA des Pyrénées-Atlantiques, Gérard Gomez a été battu dans son département où il a malgré tout été élu. Mais sa liste La Voix des artisans ayant remporté sept des douze départements néo-aquitains, il était en position de force pour la présidence régionale.

À 54 ans, Gérard Gomez est artisan taxi à Biarritz. Après une carrière de cadre dans le secteur des travaux publics, il s'est reconverti dans le métier de chauffeur de taxi en 2003. Il a obtenu le titre de Maître artisan en 2014 et est notamment depuis 2016 le 1er vice-président de l'Union nationale des taxis, dont il est membre fondateur. Gérard Gomez succède à Jean-Pierre Gros, artisan du secteur de l'automobile et ancien président de la CMA de Haute-Vienne, qui avait été élu en 2016 président au niveau régional.

Sept membres du bureau également désignés

Ont également été élu ce mercredi 3 novembre :

1er vice -président : Laurent Melin, président de la CMA de Corrèze et président des Socama ( sociétés de caution mutuelle)

2e vice-présidente : Sylvie Martin, présidente de la CMA de Charente-Maritime

3e vice-président : Geneviève Brange, présidente de la CMA de Charente

Trésorier :Jean-François Blanchet, président de la CMA de Lot-et-Garonne

1er trésorier adjoint : Eric Fauchet, président de la CMA de Haute-Vienne

2e trésorier adjoint : Sébastien Kugler, président de la CMA des Deux-Sèvres

Secrétaire : Patrice Lartigue, président de la CMA des Landes

Avec 300 élus, 1.550 collaborateurs et 36 points de contact dans la région, le réseau des CMA accompagne les entreprises artisanales sur différentes problématiques : relance économique, numérisation des entreprises, transition écologique, promotion du savoir-faire des artisans, etc... Les CMA de Nouvelle-Aquitaine proposent également 350 formations en apprentissage dans 250 métiers. Chaque année, plus de 100.000 apprentis sont formés aux métiers de l'artisanat dans les 137 CFA du réseau des CMA dont 12.000 en Nouvelle-Aquitaine, soit 28 % des apprentis de la région.

Quant à l'élection des chambres de commerces et d'industrie, le scrutin, exclusivement en ligne, est toujours ouvert jusqu'au 9 novembre 2021.