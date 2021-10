Orange lance en Gironde son plan de capture carbone pour viser la neutralité en 2040

Jugé par l'Ademe (Agence de la transition énergétique) difficilement applicable à l'échelle d'un territoire, d'une entreprise ou d'un citoyen, la notion de neutralité carbone est pourtant particulièrement prisée du monde économique. Apple, Microsoft et Google promettent de l'atteindre pour 2030, KPMG, PWC, IBM, Porche ou encore Crocs font de même, tandis qu'à Bordeaux la French Tech et l'aéroport se sont également emparés de ce concept porteur.

Lire aussi 11 mn« Le bilan carbone est désormais décisif pour les entreprises souhaitant venir à Bordeaux » (Hurmic)

Réduire les émissions directes et indirectes

De son coté, l'opérateur historique Orange affiche une ambition nette zéro carbone pour 2040 pour l'ensemble des trois scopes à considérer qui regroupent les émissions de GES (gaz à effet de serre) directement émises par le groupe Orange (14 % du total) mais aussi les émissions indirectes de l'entreprise et celles émises par ses processus de fabrication, ses fournisseurs et ses clients (86 % du total).

2040 c'est dix ans d'avance sur les objectifs fixés par le Giec (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) mais c'est aussi dix ans de retard sur les objectifs affichés par des géants de la tech tels que Microsoft.

Quoi qu'il en soit, cette transformation enclenchée par Orange doit prendre 19 ans, autrement dit une éternité désormais à l'échelle de la lutte contre le dérèglement climatique. Même si Orange promet que ses émissions directes seront déjà réduites de -30 % entre 2015 et 2025.

Lire aussi 4 mnLes assureurs visent une neutralité carbone en 2050, les ONG appellent à sortir immédiatement du charbon

"Notre programme est très ambitieux parce qu'il prévoit de réduire de 80 % nos émissions carbone par rapport à 2015 et de compenser les 20 % d'émissions incompressibles par des projets de séquestration carbone", assure à La Tribune Gaëlle Le Vu, la directrice communication et RSE d'Orange, qui appuie : "Notre plan de réduction d'émissions concerne nos propres émissions carbones mais aussi celles de nos fournisseurs et prestataires ainsi que des actions auprès de nos clients pour favoriser le recyclage, la réparation et le reconditionnement."

260.000 arbres plantés en France

La réduction des émissions de CO2 passera par l'amélioration de l'efficacité énergétique des réseaux, infrastructures, bâtiments et équipements d'Orange, la bascule vers une flotte de véhicules électriques et le recours à l'électricité d'origine renouvelable. La séquestration carbone se matérialise notamment par un contrat signé ce jeudi 21 octobre à Cestas, au sud de Bordeaux, avec la coopérative Alliance Forêt Bois.

C'est le 1er groupe coopératif forestier français qui accompagne 43.000 propriétaires totalisant près d'un million d'hectares de forêts. En 2020, la coopérative a planté 14 millions d'arbres soit 12.500 hectares reboisés. Ce contrat, dont Orange refuse de dévoiler le montant, prévoit la plantation de 260.000 arbres sur 175 hectares répartis en sur une trentaine de sites en France métropolitaine.

"Dans ce cadre, nous finançons 80 % de l'opération de reboisement opérée par Alliance Forêt Bois tandis que 20 % restent à la charge du propriétaire pour qu'il reste impliqué dans la gestion de sa forêt. Les arbres seront plantés sur des parcelles à régénérer parce que détruites ou abîmées par des incendies, des tempêtes ou des parasites. Cela doit permettre de séquestrer 32.000 tonnes de CO2", poursuit Gaëlle Le Vu.

Les forêts plantées seront labellisées "Bas carbone" par le ministère de la Transition énergétique et devront donc durer a minima trente ans avec une première évaluation prévue dans cinq ans.

Lire aussi 10 mnComment décarboner son activité économique ? Mode d'emploi avec EthicDrinks

Huit sites en Nouvelle-Aquitaine

"Ce contrat [...] va nous permettre d'accompagner plusieurs dizaines de propriétaires forestiers dans la reconstitution de leurs parcelles", salue Stéphane Biéban, le directeur général d'Alliance Forêts Bois. Sur les onze premiers projets présentés par Orange, huit sont situés en Nouvelle-Aquitaine (Gironde, Landes, Dordogne et Charente-Maritime).

Avec cet outil, Orange affirme avoir un temps d'avance sur ses concurrents tricolores. "Aucun de nos concurrents n'a pris d'engagement sur les trois scopes de la neutralité carbone et cela passerait de toute façon par la prise en compte du réseau cuivre d'Orange", pointe Gaëlle Le Vu. En début d'année, Iliad (Free) a promis d'atteindre la neutralité carbone en 2035 en France et en Italie avec un plan d'un milliard d'euros sur quinze ans. En mai dernier, Bouygues annonçait un objectif de neutralité carbone en 2040 assorti d'un double objectif de réduction de -50 % des émissions directes et de -30 % des émissions indirectes dès 2030. Enfin, SFR n'a pas à ce stade présenté de plan dédié.

Lire aussi 7 mnAvec le nouveau data center d'Equinix, l'écosystème bordelais va-t-il changer d'échelle ?