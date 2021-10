Trois ans après sa création, Locomotiv' conforte son modèle de collectif de freelances

Marketing, communication, commercial, RH, management, graphisme, stratégie, développement web, évènementiel, relations presse, community management... : la marguerite de savoir-faire proposée, coordonnée et hébergée par Locomotiv' est large, très large. C'est un choix assumé par ses deux fondateurs de la même fratrie : Clara et Valentin Morel, respectivement 30 et 28 ans. "L'idée c'est d'être un guichet unique pour répondre le mieux possible au besoin du client. D'abord, en l'aidant à faire le chemin pour identifier quelle est réellement sa problématique : est-ce que c'est une campagne de com ? ou plutôt de l'acquisition, de l'expérience utilisateur, de la conversion client, de la stratégie commerciale, de la raison d'être, etc.. ? Puis, en montant une équipe-projet sur mesure en fonction du diagnostic", avance Clara Morel.



Et pour être capable d'être compétitif et qualifier sur tous ces métiers, aussi différents que complémentaires, Locomotiv' a fait le choix dès 2018 de miser sur un fonctionnement original de collectif d'indépendants en travaillant avec une soixantaine d'experts : des freelances et huit agences partenaires. Une organisation retenue, sous des formes plus ou moins similaires, par d'autres acteurs bordelais tels que Digital Village, le collectif Cosme ou encore Pertinens.

En plein cœur de Bordeaux, c'est sous cette verrière et dans les salles autour que sont installés l'équipe et les adhérents de Locomotiv' (crédits : Locomotiv').

Une gare d'aiguillage

Et tout ce petit monde, auxquels s'ajoutent dix collaborateurs salariés de Locomotiv', sont installés dans un seul et même lieu de 650 m2, cours de l'Intendance, à deux pas du Grand Théâtre. "Le fait d'avoir un lieu pour rassembler tous nos experts est pour nous incontournable. C'était un vrai pari au départ mais aujourd'hui tous les postes de travail sont occupés et le lieu s'équilibre en tant que coworking", précise Clara Morel, qui a inauguré un nouveau studio audiovisuel de 40 m2 au début de l'été.

"L'avantage de fonctionner avec une soixantaine d'experts indépendants c'est qu'on n'a beaucoup de souplesse et rigoureusement aucun intérêt à privilégier une solution plutôt qu'une autre. C'est vraiment la problématique client qui prime. Ce modèle nous permet de solliciter des compétences de très haut niveau qu'il serait impossible d'avoir avec un salariat classique", souligne Valentin Morel.

Locomotiv' fonctionne en réalité comme une gare de tri, faisant office d'aiguillage entre les demandes des clients et les savoir-faire des experts adhérents. L'adhésion, distincte de l'abonnement au coworking, donne accès au lieu mais aussi à une palette de services : des sessions collectives d'entraide, un référencement, des outils mutualisés, de la communication et toute la gestion de la facturation client. Dans ce cadre, chaque adhérent reste entièrement indépendant et travaille également en direct avec ses propres clients. "La vraie valeur ajoutée de notre équipe de permanents, c'est le conseil stratégique en avant-vente puis l'ingénierie et la gestion de projet tout au long de la mission", résume Clara Morel.

Un million d'euros de chiffre d'affaires sur un an

Un modèle qui a déjà séduit une grosse cinquantaine de clients dont Gironde Tourisme, Cash Piscines, Groupama, Sorbonne Université, CIC, Beauty Success, Cultura, Socatra, Neveu BTP, WF Education, Nobatek Inef4 et, le dernier en date, l'Opéra national de Bordeaux. "Notre cible ce sont surtout de belles PME voire des ETI qui ont une histoire, des savoir-faire experts et qui tournent. Mais il suffit souvent d'injecter une dose de transformation numérique pour que leur croissance explose d'un coup", assure Valentin Morel.

Au total, Locomotiv', qui se rémunère par la marge facturée sur chaque projet, vise désormais un million d'euros de chiffre d'affaires sur les douze prochains mois. Soit une forte accélération après les 580.000 euros facturés l'année passée. Et pour y arriver, à défaut de révolution numérique généralisée, l'entreprise pourra s'appuyer sur de nouvelles tendances de fond, comme l'explique Clara Morel :

"Honnêtement, on n'a pas constaté de miracle numérique chez nos clients avec le Covid. Ce qui a le plus changé, à mon sens, c'est la prise de conscience sur la nécessité d'externaliser certaines fonctions liées au numérique pour pouvoir s'appuyer sur des experts, y compris quand on est une ETI ! L'autre sujet qui a pris beaucoup de place ces derniers mois c'est la communication interne, la marque employeur et l'accompagnement au changement avec des chefs d'entreprise qui, face au télétravail, cherchent à manager, inspirer et échanger avec leurs équipes et leurs managers grâce aux outils numériques."

Dans l'immédiat, Locomitiv' recrute un ou une directrice de projets, plusieurs alternants et est à la recherche d'experts, particulièrement en stratégie, en cybersécurité, en analyse de données et en ressources humaines.