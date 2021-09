Dassault Aviation inaugure son "bureau d’études étendu" à Mérignac

"Il a été baptisé bâtiment M. M comme Mérignac ou comme Marcel Dassault. A vous d'y voir ce que vous voulez !" Eric Trappier, PDG de Dassault Aviation, a inauguré, ce mardi 21 septembre à Mérignac, les nouveaux espaces de travail dédiés aux équipes d'étude, de développement et de soutien après-vente pour les activités civiles et militaires de l'entreprise. Débuté en mai 2019, le chantier aura duré 28 mois. Avec une capacité totale de 26.000 m2, le bâtiment offre 1.650 postes de travail, 24 espaces collaboratifs modulaires et neuf plateaux projets. Il abrite également un Command Center Falcon qui déclenche et coordonne les missions d'assistance dans le monde, des salles pour bancs systèmes avions ainsi qu'un auditorium de 268 places.

Rapprocher conception et fabrication

"Nous sommes ici dans ce que nous appellerons le bureau d'études étendu, l'idée étant de regrouper les métiers de la conception, de la fabrication jusqu'au soutien avec des espaces pour se rencontrer. Se retrouvent, en l'occurrence, ici, les équipes qui ont besoin de se rapprocher des avions -soutien militaire, support Falcon, opérations industrielles, achats et bureau d'études- le but étant de toujours mieux répondre aux besoins des clients avec des objectifs en terme de performance, de délais, de qualité et de maitrise des risques. Cela permettra un meilleur retour d'expérience de nos usines vers nos bureaux d'études, ce qui constitue un enjeu quand nous concevons un nouveau programme", a déclaré Eric Trappier.

Alors que, dans cette logique, le plan de transformation prévoyait le transfert à Mérignac de certaines activités basées à Saint-Cloud, entre 2017 et 2020, près de 400 personnes ont d'ores et déjà quitté la région parisienne pour Mérignac, sur la base du volontariat. Une accélération est prévue avec la mise en service du nouveau bâtiment. 200 personnes de plus doivent rejoindre le site cette année.

Un site en croissance malgré tout

L'occasion pour Eric Trappier de rappeler, une nouvelle fois, son opposition à la suppression de la navette entre Orly et Mérignac.

"Je le dirai et le redirai, que ce soit à Paris ou, ici, à Mérignac. Compte tenu des enjeux qui sont ceux de l'industrie aéronautique et militaire, il est vital que les infrastructures de transport soient à la hauteur. Stigmatiser le transport aérien ne constitue en aucun cas une réponse pertinente contre le réchauffement climatique. Supprimer la navette, c'est surtout pénaliser le développement économique et l'emploi en Nouvelle-Aquitaine et freiner le développement de cet écosystème performant", a ainsi rappelé Eric Trappier.

Le PDG de Dassault a, pour sa part, annoncé avoir lancé il y a quelques jours sa propre navette entre Le Bourget, Mérignac et Istres pour ses ingénieurs et techniciens. "Il y a toujours un moment où le virtuel ne suffit pas", a t-il insisté.

Des cadences qui remontent

Aujourd'hui, Dassault Aviation enregistre des commandes. La Grèce a récemment annoncé son intention de commander six nouveaux Rafale. "Nous avons aussi des commandes de la France, et d'autres contrats suivront. Les perspectives sont importantes pour le Rafale qui est une vraie référence opérationnelle et technique et qui a un vrai succès commercial. Les cadences remontent", assure Eric Trappier qui rappelle que les investissements ont été maintenus malgré la crise. Et de citer le premier vol du Falcon 6X en mars dernier à Mérignac, le Falcon 10X dévoilé en mai dernier, la poursuite de la digitalisation de l'entreprise et la modernisation des usines.

Depuis le début de l'année, 400 personnes ont ainsi été recrutées par Dassault Aviation, dont 35 % en Nouvelle-Aquitaine, avec une attention particulière portée sur les jeunes et les apprentis.

"Les succès du Rafale nous conduisent à renforcer le recrutement en production, pour aller jusqu'à 180 personnes supplémentaires sur tout le territoire français dont 80 en apprentissage", a annoncé Eric Trappier.

En 2020, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation s'est élevé à 5,5 milliards d'euros.

Inauguration à Mérignac, le 21 septembre. Crédit Dassault Aviation.